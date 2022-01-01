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Мать и сын
Киноафиша Фильмы Мать и сын Мать и сын, 1997: актеры и роли
Мать и сын 1997 / Россия / Германия
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Мать и сын, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров Александр Сокуров Alexander Sokurov
В ролях
Алексей Ананишнов Гудрун Гейер Gudrun Geyer
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