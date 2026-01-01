Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Мать и сын Награды и номинации фильма Мать и сын

Награды и номинации фильма Мать и сын 1997

ММКФ 1997 ММКФ 1997
Специальный приз жюри
Победитель
Премия Андрея Тарковского
Победитель
Премия российских кинокритиков
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997 Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
