Мать и сын
Награды и номинации фильма Мать и сын
Награды и номинации фильма Мать и сын 1997
ММКФ 1997
Специальный приз жюри
Победитель
Премия Андрея Тарковского
Победитель
Премия российских кинокритиков
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
