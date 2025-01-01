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Киноафиша Фильмы Части тела Цитаты из фильма Части тела

Цитаты из фильма Части тела

Howard Stern Лесбиянки — залог рейтингов.
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Researcher Среднестатистический радиослушатель слушает восемнадцать минут. А среднестатистический фанат Говарда Стерна слушает — готовы? — час двадцать минут.
Pig Vomit Как такое возможно?
Researcher Самый частый ответ? «Хочу услышать, что он скажет дальше.»
Pig Vomit Ладно, понял. А как насчёт тех, кто ненавидит Стерна?
Researcher Хороший вопрос. Среднестатистический ненавистник Стерна слушает два с половиной часа в день.
Pig Vomit Но... если они его ненавидят, зачем слушают?
Researcher Самый частый ответ? «Хочу услышать, что он скажет дальше.»
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[увидев Говарда в костюме Фартмэна]
Ozzy Osbourne Какой п#здабол.
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Jackie Мой ответ — «хрень», и я написал это очень крупно, чтобы показать, что у меня «большая хрень!»
Howard Боюсь, по телевизору так нельзя говорить. Это табу.
Robin Quivers Но я же только что сказал «киска».
Jackie [хнычет] Да, она только что сказала *киска*!
Howard Ну, «киска» — это нормально. Важно, как ты это говоришь. «Большая хрень» из твоих уст — это уже не дело.
Jackie Погоди-ка. Мне нельзя говорить «большая хрень», а ты можешь говорить «большая хрень из твоих уст»?
Howard Верно.
Jackie Отстой!
[Pig Vomit, очень зол, бежит в студию]
Fred Norris [в роли Ричарда Никсона] Ты что, только что сказал «большая хрень из твоих уст — отстой»?
Howard Итак, Бретт, что ты написал?
Robin Quivers [в роли Бретта Саммерса] Как и парни, Джин. У меня тоже «хрень».
Howard Сделай одолжение. Покажи это на секунду, чтобы я увидел твою «хрень».
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[почему Говард играет самого себя в колледже, а не кого-то помоложе]
Howard Stern Я знаю, что выгляжу слишком взрослым для колледжа. Но для этого фильма нужно просто поверить.
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Lawyer (Barry) Страница 108, абзац 3, никаких шуток про газы, выделения, мочеиспускание, эякуляцию или другие функции организма.
Lawyer (Jerry) А также абзац 2, нельзя использовать так называемые семь грязных слов. Это — му#ак, су#а, б#ть, дерьмо, с#ка, чл#н и п#ка.
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Roger Erlick Говард в списке самых разыскиваемых ФКК.
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Robin Quivers О боже, ты только что проглотила.
Howard Stern Я *проглотил*!
Fred Norris Не пропадать же добру, Робин.
Howard Stern Хочу, чтобы все знали, что я люблю ВНннннннннБС. Видите, теперь я могу это сказать — ВНннннннннБС.
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Howard (as MamaLookaboobooday) "Убивай, убивай, убивай белого" автор Юджин Мамалукабубуди. Юджин — мой псевдоним, потому что я писал это, когда сидел в тюрьме.
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Ben Stern Симфони Сид. По полномочиям, предоставленным мне Федеральной комиссией по связи, я приказываю тебе серьезно взять микрофон и продолжить вещание.
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Unshaven DJ Ты хотел меня увидеть?
Moti Да, вчера опоздал, сегодня опоздал. Ты мне не нужен. Ты уволен.
Unshaven DJ П#здуй.
Moti Отлично, п#здуй, с#ка. П#здуй на 1000%. П#здуй так, чтобы твоя жопа была как у осла.
Moti [возвращаясь и обращаясь к Говарду] Ладно, начинаешь завтра.
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12-летний Говард А почему я не могу играть с моими куклами?
Бен Стерн Заткнись, знаешь почему!
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Howard Stern Айрин, синоптик! Айрин, ты там?
[по телефону]
Leather Weather Lady Холодно. Очень холодно. Но твоя жопа будет пылать, когда я тебе хорошенько врежу! Язык!
[тушит сигарету о язык человека в резиновом костюме]
Leather Weather Lady Ну как тебе такое? Включает, да? Ты мелкий гнид#!
Rubberbound Man Ага.
Howard Stern Айрин, спасибо за прогноз погоды.
Leather Weather Lady Заткнись.
Howard Stern Ждём тебя завтра. Давай ещё прогноза!
Leather Weather Lady Проваливай, лузер!
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[последние реплики]
Свинячий Рвот [говорит в камеру, на заднем плане слышна дорожно-строительная техника] Я к Говарду Стерну зла не держу. Он добился большого успеха, и да благословит его бог. Да благословит. Но скажу вам честно — у меня тоже не всё плохо. Я управляю торговым центром во Флоренсе, штат Алабама. Да, это самый крупный молл в округе Колберт. По штату он четвёртый, так что неплохо, знаете ли. Я играю в гольф несколько раз в неделю, понимаете? Но если бы Говард послушал меня, я бы до сих пор был на радио. Всё ещё вёл бы радио, понимаете... Как вам такое? Этот чёртов убл#док, понимаете. Я делал всё, что мог
[дорожный перфоратор]
Свинячий Рвот всё, что только мог придумать, пытался сделать из него нормального диджея, но этот чёртов убл#док
[дорожный перфоратор]
Свинячий Рвот ! Слушайте, Говард Стерн, мужик! Этот м#т#р#з#н#й
[продолжительный звук перфоратора и сирена]
Свинячий Рвот ! И я говорю это без всякого стыда! Мужик —
[дорожный перфоратор]
Свинячий Рвот ! Матерится, как сапожник, инфантилен... Мужик, он как
[дорожный перфоратор]
Свинячий Рвот ребёнок. Скажу вам так: Бога нет, пока по земле ходит Говард Стерн, вот что я вам скажу.
[дорожный перфоратор]
Свинячий Рвот Мне пора.
[уходит, жалобно обращается к прохожему:]
Свинячий Рвот Ну как вам этот Говард Стерн, а?
[к камере:]
Свинячий Рвот Говард Стерн может поцеловать меня в задницу в аду!
[продолжается звук перфоратора, когда фигура Свинячьего Рвота уходит из кадра]
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Howard Stern Ух тыыы. Это я. Лэнс Льюхатсап на WNBC. WNнннннBC, и я горжусь быть первым в истории Нью-Йорка гей-диджеем. В истории.
Fred Norris В истории.
Howard Stern А теперь я хочу представить вам моего родственную душу, мою любовь, без которой не могу, мистера Блэксуэлла.
Fred Norris Вилькоммен, бьенвеню. Добро пожаловать.
Robin Quivers Рад познакомиться с вами обоими, очень приятно. Но я слышала, тут уже возникла проблема?
Howard Stern О да. Я был у программного директора, его зовут Свинячий Рвот. Потому что он похож на свинью и вызывает рвоту. Свинячий Рвот. И Свинячий Рвот говорит: «Название станции — не WNBC, а WNнннннBC, WNннннннBC». Что я неправильно произношу позывные. Большая проблема. Чтобы, эм, *исправить* это, я принес кружку с семенем Блэксуэлла.
Robin Quivers Семенем?
Fred Norris Я сам выжал. Надеюсь, не слишком кислое.
Howard Stern Теперь я его полощу, и буду повторять позывные, пока не получится правильно.
Robin Quivers Ты правда думаешь, это сработает?
Howard Stern Да какая разница. Я просто обожаю вкус мужчин. Уууу-га.
Fred Norris Уууу-га.
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[после того, как Ховард позвонил жене Свиного Рвотного]
Pig Vomit Ты — антихрист, знаешь ли, Штерн?
[кричит]
Pig Vomit Ты — мать твою е#аный антихрист!
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Howard Stern Мы никогда не ходили на бейсбольные матчи. Единственный спорт, который мой папа любил, — это орать.
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Howard Stern В конце концов, быть непонятым — судьба всех настоящих гениев, не так ли?
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Howard Stern Я — герой лесбийского сообщества.
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[Говард говорит по телефону с женой Свиного Рвоты]
Howard Stern Алло. Это Бетти Джин Раштон?
Betty Jean Rushton Да, это я.
Howard Stern Здравствуйте. Это Говард Стерн, WNnnnnBC. Звоню, потому что ваш муж Кенни в последнее время на станции ведёт себя как настоящая с#к#а, и мы подумали, что ему бы не помешало больше секса.
Betty Jean Rushton Больше секса?
Howard Stern Да, у него *забитая труба*! Разве не так, Росс?
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Ben Stern Я же говорил тебе не делать глупостей, дебил.
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Ross Buckingham То, что он со мной сделал, было самым непрофессиональным и оскорбительным опытом в моей жизни. Я считаю вас и эту станцию лично ответственными. Можете меня уволить, если хотите, но я не буду работать с этим человеком ни одной МИНУТЫ!
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[первые реплики]
Dee Dee Он был *отвратителен*! Он был *невыносим*! Он был *мерзок*! Хочешь, я продолжу? Однажды он хотел, чтобы я одобрила конкурс, где он раздавал бы бесплатный унитаз слушателю с самым большим стулом! В прямом эфире. Представляешь, какая это была логистика.
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Dee Dee Женщина в прямом эфире испытала оргазм. Ты что, с ума сошёл?
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[после выигрыша студенческого кинофестиваля]
Howard Stern Слушай, ничего так не заводит женщину, как парень — обладатель награды за лучший фильм.
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Howard [Смотрит «Образ жизни богатых и знаменитых»] Дорогая, Робин Лич говорит, что нам стоит переехать на Антигуа.
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Ben Stern [семилетнему Говарду] Ты дурак! Теперь заткнись и сиди спокойно!
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Kenny Ты не имел права так поступать. Я не одобрял этот сценарий, чёрт возьми, Ховард!
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Howard Stern [как милая блондинка Мэнди раздевается] Вау, посмотри на это, Робин, это невероятно! Трусики слетают! Это первая обнажённая женщина в истории радио! Без трусиков, без лифчика!
Robin Quivers Я в шоке!
Howard Stern [в шутку] Я тоже! Это отвратительно! Нас могут снять с эфира!
Robin Quivers Ты наконец-то сделал это!
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Brittany Fairchild [рыжая принимает ванну с пеной] У меня напрягаются плечи, когда я в дороге. Не мог бы ты помассировать их минуту? Лучше всего работает в горячей ванне. Помогает расслабить мышцы.
Howard Stern Не знаю, нормально это или нет.
Brittany Fairchild Пожалуйста! Очень болит!
Howard Stern Слушай, не знаю, смогу ли я это сделать. Знаешь что, я просто встану на колени тут и помассирую тебя сзади.
Brittany Fairchild Нет! Садись за меня в ванну!
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
Говард Стерн
Howard Stern
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Оззи Озборн
Ozzy Osbourne
Джеки Мартлинг
Jackie Martling
Робин Куиверс
Robin Quivers
Фред Норрис
Frederick Norris
Питер Джекобсон
Питер Джекобсон
Peter Jacobson
Майкл Мерфи
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Ричард Портноу
Richard Portnow
Генри Гудман
Генри Гудман
Henry Goodman
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Allison Janney
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