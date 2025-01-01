Jackie Мой ответ — «хрень», и я написал это очень крупно, чтобы показать, что у меня «большая хрень!»

Howard Боюсь, по телевизору так нельзя говорить. Это табу.

Robin Quivers Но я же только что сказал «киска».

Jackie [хнычет] Да, она только что сказала *киска*!

Howard Ну, «киска» — это нормально. Важно, как ты это говоришь. «Большая хрень» из твоих уст — это уже не дело.

Jackie Погоди-ка. Мне нельзя говорить «большая хрень», а ты можешь говорить «большая хрень из твоих уст»?

Howard Верно.

Jackie Отстой!

[Pig Vomit, очень зол, бежит в студию]

Fred Norris [в роли Ричарда Никсона] Ты что, только что сказал «большая хрень из твоих уст — отстой»?

Howard Итак, Бретт, что ты написал?

Robin Quivers [в роли Бретта Саммерса] Как и парни, Джин. У меня тоже «хрень».