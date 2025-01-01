Jackie
Мой ответ — «хрень», и я написал это очень крупно, чтобы показать, что у меня «большая хрень!»
Howard
Боюсь, по телевизору так нельзя говорить. Это табу.
Robin Quivers
Но я же только что сказал «киска».
Jackie
[хнычет]
Да, она только что сказала *киска*!
Howard
Ну, «киска» — это нормально. Важно, как ты это говоришь. «Большая хрень» из твоих уст — это уже не дело.
Jackie
Погоди-ка. Мне нельзя говорить «большая хрень», а ты можешь говорить «большая хрень из твоих уст»?
Howard
Верно.
Jackie
Отстой!
[Pig Vomit, очень зол, бежит в студию]
Fred Norris
[в роли Ричарда Никсона]
Ты что, только что сказал «большая хрень из твоих уст — отстой»?
Howard
Итак, Бретт, что ты написал?
Robin Quivers
[в роли Бретта Саммерса]
Как и парни, Джин. У меня тоже «хрень».
Howard
Сделай одолжение. Покажи это на секунду, чтобы я увидел твою «хрень».