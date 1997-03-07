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Poster of Private Parts
6.9
Kinoafisha Films Private Parts
6.9

Private Parts

, 1997
Private Parts
USA / Biography, Drama, Comedy / 18+
Poster of Private Parts
6.9

Synopsis

The autobiographical story of Howard Stern, the radio rebel who is now also a TV personality, an author and a movie star.

Cast

Howard Stern
Howard Stern
Robin Quivers
Robin Quivers
Mary McCormack
Mary McCormack
Alison Stern
Frederick Norris
Fred Norris
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Kenny
Gary Dell'Abate
Gary Dell'Abate
Jackie Martling
Jackie Martling
Carol Alt
Gloria
Richard Portnow
Ben Stern
Kelly Bishop
Kelly Bishop
Ray Stern
Director Betty Thomas
Writer Howard Stern, Len Blum, Michael Kalesniko
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1997
World premiere 7 March 1997
Release date
7 March 1997 Russia 16+
14 August 1997 Czechia 15+
30 April 1997 France
24 July 1997 Germany
24 July 1997 Hungary
7 March 1997 Kazakhstan
31 October 1997 Spain
13 June 1997 Sweden
7 March 1997 USA
7 March 1997 Ukraine
MPAA R
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $41,230,799
Production Paramount Pictures, Rysher Entertainment, Northern Lights Entertainment
Also known as
Private Parts, Partes privadas, Parties intimes, Części intymne, Gizli noktalar, Howard Stern - Idiaitera mathimata, Howard Stern-Ιδιαίτερα μαθήματα, Howard Stern's Private Parts, Howard Sternin intiimit osat, Howard Sterns edle deler, Intim részek, Intymus Hovardo Šterno gyvenimas, Kralj etera, Naga resnica, O Rei da Baixaria, O Rei da Rádio, Private Parts - Dirty Radio, Private Parts - Howard Sterns liv och underliv, Интимни делови, Интимни части, Части тела, Частини тіла, プライベート・パーツ, 紐約鳥王

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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