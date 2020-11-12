[последние реплики]
[после того, как Рирдон завершил расследование, Кеньон поздравляет его]
R.S. Kenyon
Благодаря вашим выдающимся усилиям базовая ставка Страховой Компании Атлантик — на 1947 год — скорее всего снизится на одну десятую цента.
[он пожимает Рирдону руку]
R.S. Kenyon
Поздравляю, мистер Рирдон.
Jim Reardon
Лучше бы я поспал.
R.S. Kenyon
Почему бы вам не отдохнуть хорошенько. Должен сказать, вы это заслужили.
[Рирдон собирается уходить]
R.S. Kenyon
Сегодня пятница... не появляйтесь здесь до понедельника.
Jim Reardon
Спасибо.