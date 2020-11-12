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Постер фильма Убийцы
7.7
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7.7

Убийцы

, 1946
The Killers
США / нуар, драма, детектив / 18+
Постер фильма Убийцы
7.7

О фильме

От пуль наемных убийц погибает скромный служащий бензоколонки. Страховой агент Реардон расследует это на первый взгляд случайное преступление. Раскручивая нить жизни погибшего «Шведа», Реардон раскрывает тайну кровавых преступлений и предательств, в центре которых ослепительная женщина-вамп Китти Коллинз. Он слишком близко подходит к давней загадке исчезнувших 250 000 долларов и теперь у него появляется новая задача: выжить!

В ролях

Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Ole 'Swede' Anderson
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Kitty Collins
Эдмонд О’Брайен
Эдмонд О’Брайен
Джим Рирдон
Альберт Деккер
Big Jim Colfax
Сэм Ливин
Police Lt. Sam Lubinsky
Винс Барнетт
Charleston
Вирджиния Кристин
Lilly Harmon Lubinsky
Джек Ламберт
'Dum-Dum' Clarke
Чарльз Д. Браун
Packy Robinson - Ole's Manager
Дональд МакБрайд
R.S. Kenyon
Режиссер Роберт Сиодмак
Сценарист Джон Хьюстон, Ричард Брукс, Энтони Вейллер, Эрнест Хемингуэй
Композитор Miklós Rózsa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в мире 28 августа 1946
Дата выхода
17 ноября 1946 Великобритания
14 октября 1946 Германия
17 марта 1947 Дания 15
30 августа 1946 США
2 апреля 1947 Франция
Сборы в мире $58 222
Производство Universal Pictures, Mark Hellinger Productions
Другие названия
The Killers, Los asesinos, Die Killer, Les tueurs, Rächer der Unterwelt, Assassinos, Hämnarna, A gyilkosok, A Man Alone, A Man Alone (1946), Asesinos, De doders, Den, der hævner, Drapsmenn, Ernest Hemingway's The Killers, Forajidos, I gangsters, Katiller, Os Assassinos, Sát Thủ, Tappajat, Ubice, Ucigaşii, Zabójcy, Οι δολοφόνοι, Вбивці, Убийците, Убийцы, 殺人者（1946）, Oi dolofonoi, Qatillər, Die Killer - Rächer der Unterwelt

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

[последние реплики]
[после того, как Рирдон завершил расследование, Кеньон поздравляет его]
R.S. Kenyon Благодаря вашим выдающимся усилиям базовая ставка Страховой Компании Атлантик — на 1947 год — скорее всего снизится на одну десятую цента.
[он пожимает Рирдону руку]
R.S. Kenyon Поздравляю, мистер Рирдон.
Jim Reardon Лучше бы я поспал.
R.S. Kenyon Почему бы вам не отдохнуть хорошенько. Должен сказать, вы это заслужили.
[Рирдон собирается уходить]
R.S. Kenyon Сегодня пятница... не появляйтесь здесь до понедельника.
Jim Reardon Спасибо.

Отзывы о фильме

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