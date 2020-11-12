[последние реплики]

[после того, как Рирдон завершил расследование, Кеньон поздравляет его]

R.S. Kenyon Благодаря вашим выдающимся усилиям базовая ставка Страховой Компании Атлантик — на 1947 год — скорее всего снизится на одну десятую цента.

[он пожимает Рирдону руку]

R.S. Kenyon Поздравляю, мистер Рирдон.

Jim Reardon Лучше бы я поспал.

R.S. Kenyon Почему бы вам не отдохнуть хорошенько. Должен сказать, вы это заслужили.

[Рирдон собирается уходить]

R.S. Kenyon Сегодня пятница... не появляйтесь здесь до понедельника.