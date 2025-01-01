Michael BryceВозможно... ты знаешь, сотовый можно отследить. Вот почему я в своём использую «призрачную» симку — чтобы не могли отследить. Вот так они и узнали, где мы! Я тут прокладываю маршруты по всей стране, а у тебя в кармане маячок!
[с болью, Духович садится на карниз. Он смотрит на Кинкейда и зло хихикает]
Владислав Духович[ядовито]Взгляд на твоём лице. Ты такой гордый. Дэриус Кинкейд, который вот-вот станет героем, спасёт день. Всё это не имеет значения. Нет искупления, нет покаяния для такого, как ты. Вся твоя жизнь — след из трупов, и я буду просто ещё одной тушей в этой куче! Давай! Доделай меня! Но не думай ни на секунду, что это изменит то, кто ты есть.
[Кинкейд смотрит на Духовича несколько секунд, затем разражается смехом]