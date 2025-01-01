[Кинкейд загоняет Духовича на крышу. Он стреляет ему в ногу. Духович падает, корчась от боли. Кинкейд подходит к нему]

Дэриус Кинкейд На карниз, гнида.

[Духович не подчиняется. Он стонет от боли]

Дэриус Кинкейд Ты меня слышал, сук! На карниз!

[с болью, Духович садится на карниз. Он смотрит на Кинкейда и зло хихикает]

Владислав Духович [ядовито] Взгляд на твоём лице. Ты такой гордый. Дэриус Кинкейд, который вот-вот станет героем, спасёт день. Всё это не имеет значения. Нет искупления, нет покаяния для такого, как ты. Вся твоя жизнь — след из трупов, и я буду просто ещё одной тушей в этой куче! Давай! Доделай меня! Но не думай ни на секунду, что это изменит то, кто ты есть.

[Кинкейд смотрит на Духовича несколько секунд, затем разражается смехом]

Дэриус Кинкейд Мне по#уй на всё это!

[Кинкейд перестаёт смеяться и мрачно смотрит на Духовича]

Дэриус Кинкейд Ты облажался, когда стрелял в моего телохранителя.

[флешбэк: Духович стреляет в Кинкейда. Брайс спасает жизнь Кинкейду, прикрыв его собой, и получает пулю, предназначенную для Кинкейда]