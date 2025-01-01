Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Телохранитель киллера Цитаты из фильма Телохранитель киллера

Цитаты из фильма Телохранитель киллера

Michael Bryce Этот парень в одиночку испортил слово «м**ак».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Bryce Моя работа — держать тебя подальше от беды.
Darius Kincaid Чёрт, ублюдок. Я и есть эта самая беда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Ублюдок, я щас тебе башку отстрелю, если не бросишь этот руль.
Michael Bryce Ты вообще когда-нибудь говорил «пожалуйста» или «спасибо»...
Darius Kincaid Пожалуйста, у#б#д#к!
Michael Bryce Почему мы всегда орем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Знаешь, когда жизнь подбрасывает дерьмо, ты делаешь лимонад.
Michael Bryce Это не совсем так у этой поговорки.
Darius Kincaid Вот в этом и прелесть этой с**** жизни.
Michael Bryce Ага. Ну, жизнь, я имею в виду... жизнь обычно не подбрасывает дерьмо и не превращает это в напиток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Ты собираешься помиловать невиновную женщину? Вот это по-белому с твоей стороны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Bryce Иди с Богом! Этот человек убил больше 150 человек.
Darius Kincaid Пару сотен, легко.
Michael Bryce Да, но они тебя любят. Меня хотят изгнать, как беса.
Darius Kincaid Вопрос к высшей силе. Кто злодейнее — тот, кто убивает чертовых ублюдков, или тот, кто их защищает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Эта хрень была два года назад, чувак. Ты что, будешь нытиком?
Michael Bryce Сам за себя отвечай!
Darius Kincaid Отлично! Так я сам в большей безопасности!
Michael Bryce Ты не протянешь и часа без меня! Умрёшь в минуту!
Darius Kincaid Да-да-да, ты полезен, как презерватив в монастыре.
Michael Bryce Иди на х!
Darius Kincaid Это она и сказала!
Michael Bryce Засасывай!
Darius Kincaid Пшёл н@х!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Тика-так, уё#####!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Я перепрыгнул это на одной ноге.
Michael Bryce Я перепрыгнул это, даже не прыгнув.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kinkaid Ты облажался, когда выстрелил в моего телохранителя.
Vladislav Dukhovich ...Кого?
[Кинкейд сбрасывает Духовича с крыши насмерть]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Знаешь, люди Доховича убили каждого свидетеля, что выступил против них, а моя охрана — всего лишь дюжина внештатных копов?
Amelia Roussel Это самые опытные офицеры Европы, мистер Кинкейд. Мы приняли все меры, чтобы ваше участие осталось строго секретным.
Jean Foucher Мы приняли все меры, чтобы ваше участие осталось строго секретным.
Darius Kincaid Это секрет? Вот теперь мне действительно стало легче.
Garrett Могу вас заверить, даже если кто-то и попытается, мы полностью готовы к любой атаке.
Darius Kincaid [бьёт Гарретом головой] Готов к этой атаке, м#д#к?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Ты уже сделал ножичек?
Sonia Kincaid Зачем?
Darius Kincaid Это тюрьма, детка. Надо уметь постоять за себя.
Sonia Kincaid Это голландская тюрьма, Дариус! Что они мне сделают — дубинкой по башке?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Как я выгляжу?
Michael Bryce У тебя маленькое пятнышко крови... везде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Смотри, если я плачу по тарифам Тройной А, значит, я хочу полный сервис, понимаешь? Дополнительная «А» — это «зад», твой, между моим и пулей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Зайди на FTP-сервер Raven 257. Просто зайди туда.
Moreno Экспонат 18-Д. Мы подтвердили координаты.
ICC Court Clerk Требуется пароль.
Darius Kincaid Ой, извини. Эм, пароль... "Dukhovich is a d##k", все заглавные, кроме "dick" — строчные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid Лучший выстрел за всю мою карьеру киллера. 300 метров через крепкое окошко размером с грудь C-ка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Bryce Ты же знаешь, что он убийца, да? Ты играешь в медсестру для убийцы.
Amelia Roussel Свидетель.
Michael Bryce Правда?
Amelia Roussel Ага.
Michael Bryce Двадцать семь раз. Вот сколько раз этот му#ак пытался меня убить, 27 — 28! Чёртов Прага!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darius Kincaid В Библии сказано не мстить, а доверить это Господу. Но я не был готов ждать так долго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Bryce Это твоё? Это твой мобильник?
Darius Kincaid Возможно, я стянул его с какого-то дохлого наёмника.
Michael Bryce Возможно... ты знаешь, сотовый можно отследить. Вот почему я в своём использую «призрачную» симку — чтобы не могли отследить. Вот так они и узнали, где мы! Я тут прокладываю маршруты по всей стране, а у тебя в кармане маячок!
Darius Kincaid Моя ошибка.
Michael Bryce Твоя ошибка? Ты даже не понимаешь, как работает техника XXI века! Слушай, как ты вообще до сих пор жив?
Darius Kincaid Пока вы тут тратите время на планирование, прицеливание и логические выкладки, я просто делаю своё дело, и моё дело всегда было лучше вашей чёртовой затеи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Bryce Я могу защитить кого угодно от пуль и взрывчатки, но ничего не поделаешь с бессмысленным использованием майонеза в течение 68 лет подряд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Sonia Kincaid О, детка, так романтично, что ты сбежал из тюрьмы ради нашей годовщины.
Darius Kincaid Ни за что не пропущу это в этом году, Корасон.
Sonia Kincaid Ай, моя тараканища.
Darius Kincaid С годовщиной.
Sonia Kincaid С годовщиной, м******.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goran Я спрашиваю в последний раз, вежливо. Где Кинкейд?
Michael Bryce Честно, я бы сказал, если бы знал. Даю слово. Посмотри на мою правую руку. Видишь? Это салют бойскаута. Мы клянемся никогда не врать. Я дал обет, так что можешь мне доверять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кинкейд загоняет Духовича на крышу. Он стреляет ему в ногу. Духович падает, корчась от боли. Кинкейд подходит к нему]
Дэриус Кинкейд На карниз, гнида.
[Духович не подчиняется. Он стонет от боли]
Дэриус Кинкейд Ты меня слышал, сук! На карниз!
[с болью, Духович садится на карниз. Он смотрит на Кинкейда и зло хихикает]
Владислав Духович [ядовито] Взгляд на твоём лице. Ты такой гордый. Дэриус Кинкейд, который вот-вот станет героем, спасёт день. Всё это не имеет значения. Нет искупления, нет покаяния для такого, как ты. Вся твоя жизнь — след из трупов, и я буду просто ещё одной тушей в этой куче! Давай! Доделай меня! Но не думай ни на секунду, что это изменит то, кто ты есть.
[Кинкейд смотрит на Духовича несколько секунд, затем разражается смехом]
Дэриус Кинкейд Мне по#уй на всё это!
[Кинкейд перестаёт смеяться и мрачно смотрит на Духовича]
Дэриус Кинкейд Ты облажался, когда стрелял в моего телохранителя.
[флешбэк: Духович стреляет в Кинкейда. Брайс спасает жизнь Кинкейду, прикрыв его собой, и получает пулю, предназначенную для Кинкейда]
Владислав Духович [с удивлением] Кто?
[Кинкейд пинает Духовича с крыши, отправляя его на смерть]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Мужчина в телефоне Доброе утро, мистер Брайс. Надеюсь, всё прошло гладко.
Майкл Брайс Передача прошла без сучка и задоринки. До пункта выхода без остановок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше