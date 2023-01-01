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О персоне
Фильмография
Барри Атсма
Barry Atsma
Киноафиша
Персоны
Барри Атсма
Барри Атсма
Barry Atsma
Дата рождения
29 декабря 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Бромли, Великобритания
Популярные фильмы
Приходит женщина к врачу
(2009)
7.642857
Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом
(2017)
7
Тайна волшебных часов
(2020)
6.3
Фильмография Барри Атсма
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Драма
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2020
2017
2009
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.3
Тайна волшебных часов
Engel
семейный, фэнтези
2020, Нидерланды
Билеты
7
Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом
HHhH
военный, биография, боевик
2017, Франция
7.6
Приходит женщина к врачу
Komt een vrouw bij de dokter
мелодрама, драма
2009, Нидерланды
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