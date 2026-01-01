Оповещения от Киноафиши
Марко Мандич Marko Mandić
Киноафиша Персоны Марко Мандич

Марко Мандич

Marko Mandić

Дата рождения
8 июня 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Нелюди 9.1
Нелюди (2023)
Привет, подруга 7.0
Привет, подруга (2025)
О, прекрасная ночь 6.5
О, прекрасная ночь (2019)

Фильмография Марко Мандич

Жанр
Год
Привет, подруга 7
Привет, подруга Kaj ti je deklica
драма 2025, Хорватия / Словения / Сербия / Италия
Block 5 6.4
Block 5 Igrisca ne damo!
приключения, драма, семейный 2024, Хорватия / Чехия / Словения
Family Therapy 6.3
Family Therapy Family Therapy
комедия, драма 2024, Хорватия / Франция / Италия / Норвегия / Сербия / Словения
Нелюди 9.1
Нелюди Inhumanum: The Inhumanity of Man
драма 2023, Словения
О, прекрасная ночь 6.5
О, прекрасная ночь O Beautiful Night / Doch wir lächeln zurück
драма 2019, Германия
Золото 5.9
Золото Gold
вестерн, драма, приключения 2013, Германия / Канада
Смотреть трейлер
