О персоне
Фильмография
Награды
Марко Мандич
Marko Mandić
Киноафиша
Персоны
Марко Мандич
Марко Мандич
Marko Mandić
Дата рождения
8 июня 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр
Популярные фильмы
9.1
Нелюди
(2023)
7.0
Привет, подруга
(2025)
6.5
О, прекрасная ночь
(2019)
Фильмография Марко Мандич
Жанр
Все
Вестерн
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Год
Все
2025
2024
2023
2019
2013
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
7
Привет, подруга
Kaj ti je deklica
драма
2025, Хорватия / Словения / Сербия / Италия
6.4
Block 5
Igrisca ne damo!
приключения, драма, семейный
2024, Хорватия / Чехия / Словения
6.3
Family Therapy
Family Therapy
комедия, драма
2024, Хорватия / Франция / Италия / Норвегия / Сербия / Словения
9.1
Нелюди
Inhumanum: The Inhumanity of Man
драма
2023, Словения
6.5
О, прекрасная ночь
O Beautiful Night / Doch wir lächeln zurück
драма
2019, Германия
5.9
Золото
Gold
вестерн, драма, приключения
2013, Германия / Канада
Смотреть трейлер
