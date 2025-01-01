Актеры и режиссер могли получить бешеные деньги: только из-за одного кадра «Экипажу» не дали Госпремию

Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители

IMDb выбрал самую красивую турецкую актрису: не уступает голливудским красавицам

Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез

Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде

Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны

Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)

Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете