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Иван Шабалтас
Иван Шабалтас
О персоне
Фильмография
Иван Шабалтас
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Дата рождения
20 июня 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Иван Шабалтас
Родился 20 июня 1954 года. Украина.
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Фильмография Иван Шабалтас
Вечная сказка
мелодрама
2013, Россия
0.0
Марфа и ее щенки
комедия, мелодрама, семейный
2005, Россия
0.0
Глухомань
криминал
1991, СССР
4.0
Крупный разговор
драма
1980, СССР
7.0
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