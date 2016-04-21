«Топ-модель»: Рецензия Киноафиши

Модельные страсти в Париже

Сюжет новой картины режиссёра Мадса Маттисена крутится вокруг начинающей модели Эммы, которая приезжает в Париж, чтобы стать топ-моделью. Её мечта — выступить на неделе моды от бренда Шанель. Но на пути к этой мечте она вынуждена столкнуться с бизнесом, который не терпит скромниц, и с людьми из этого бизнеса, что, пожалуй, самое опасное. Сюжет включает в себя стандартные проблемы: мечта, предательство, алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи, ложь. В общем-то, этой нехитрой цепочкой можно кратко описать весь сюжет фильма.

Мария Палм (Эмма). Кадр из фильма «Топ-модель»

«Топ-модель» подтверждает сложившийся в массах стереотип, что модельный бизнес — бизнес разврата. И успех тут достигается (если судить по фильму) именно через постель. Режиссёр не постеснялся вставить в свою картину несколько постельных сцен, из-за чего фильм имеет рейтинг 16+. И стоит отметить, что не зря. Некоторые сцены действительно достаточно откровенны.

Мария Палм (Эмма). Кадр из фильма «Топ-модель»

Но фильм не показывает модельный бизнес в полной мере, а лишь обозначает кое-какие его составляющие: агентства, конкуренцию, съемки, тусовки. В основном же это история о девушке, даже о девочке, которая не до конца понимает механизмы работы моделью, и соглашается со всем, что ей предлагают. И всё это ради мечты и из-за наивности. Она вынуждена принимать взрослые решения, не осознавая, что за ними последует. И это в итоге приводит её к провалу. Сначала она начинает как скромница, что даже мешает будущей карьере, ради которой она бросила небольшой городок в Дании. Но не зря бытует мнение, что шоу-бизнес меняет и раскрепощает людей. Юная модель попала под влияние модельного бизнеса и из скромной девчушки превратилась в сумасшедшую девушку, совершающую непонятные поступки. В итоге, она заканчивает свою историю там же, где и начала — вдали от индустрии моды. Интересно, что в оригинале фильм называется «The Model». Русские же переводчики решили, что это слишком тривиально — что интересного просто в «Модели»? — и перевели название как «Топ-модель». Учитывая события, которые происходят с главной героиней, такой перевод выглядит скорее как насмешка или сарказм, чем как оригинальная идея для названия.

Кадр со съёмок фильма «Топ-модель» Стоит отметить музыку в фильме. Она чудесна. Почти каждый трек — самостоятельная песня, достойная прослушивания без контекста фильма.

Теперь немного об игре актёров. В целом, всё относительно прилично, даже, можно сказать, неплохо. Кроме главной героини Марии Палм. Иногда говорят, что умение играть лицом (и только им) — это восхитительный талант, нечто большее, чем играть всем телом. Так вот Мария Палм не отличилась этим актёрским мастерством. На протяжении фильма её печально-обречённое лицо почти не менялось, эмоции были на уровне шуток по поводу Кристин Стюарт в «Сумерках». И вообще её поведение упорно формировало впечатление, что всё плохо — не только в фильме, но и вообще. Понятно, что это драма и, возможно, это даже оправдано, но хоть какие-то эмоции увидеть хотелось.

Кстати о том, что фильму приписан жанр мелодрама. На некоторые драматические моменты зрители реагировали не печальным вздохом, дабы поддержать героиню, а хихиканьем. Конец, несмотря на то, что отражает неприятное для героини событие, в зале вообще вызвал смех. То ли люди у нас злые и бесчувственные, то ли в этом виноваты создатели фильма, сняв разочарование главной героини как повод для смеха.

Кадр из фильма «Топ-модель»

Оксана Рузаева

В русском прокате с 5 мая 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Топ-модель»