Снежная страна

Snowman's Land 18+
Страна Германия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 19 сентября 2010
Дата выхода
30 сентября 2010 Германия
19 сентября 2010 Греция
21 марта 2014 Испания
14 сентября 2012 США
Сборы в мире $3 128
Производство Noirfilm Filmproduktion
Другие названия
Snowman's Land, En tierra de nadie, Freed Pigs, Neige assassine, Снежная страна
Режиссер
Томаш Томсон
В ролях
Юрген Риссманн
Рейнер Шёне
Валера Канищев
Люк Фейт
Антон Вебер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
