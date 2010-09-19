Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Снежная страна
Снежная страна
Snowman's Land
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
криминал
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
19 сентября 2010
Дата выхода
30 сентября 2010
Германия
19 сентября 2010
Греция
21 марта 2014
Испания
14 сентября 2012
США
Сборы в мире
$3 128
Производство
Noirfilm Filmproduktion
Другие названия
Snowman's Land, En tierra de nadie, Freed Pigs, Neige assassine, Снежная страна
Режиссер
Томаш Томсон
В ролях
Юрген Риссманн
Рейнер Шёне
Валера Канищев
Люк Фейт
Антон Вебер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Снежная страна
6.3
Цыганская Королева
(2019)
5.8
Топ-модель
(2016)
6.2
Земля изобилия
(2004)
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
