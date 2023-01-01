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Хочу быть как ты
Киноафиша Фильмы Хочу быть как ты Хочу быть как ты, 2016: актеры и роли
Light Thereafter Хочу быть как ты 2016 / Бельгия / Болгария
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Хочу быть как ты, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Константин Божанов
В ролях
Туре Линдхардт Thure Lindhardt Ким Бодния Ким Бодния Kim Bodnia Барри Кеоган Барри Кеоган Barry Keoghan Лубна Азабаль Лубна Азабаль Lubna Azabal Солен Риго Солен Риго Solène Rigot Катрин Сале Catherine Salée Слиман Дази Слиман Дази Slimane Dazi
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