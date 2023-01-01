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Хочу быть как ты
Хочу быть как ты, 2016: актеры и роли
Light Thereafter
Хочу быть как ты
2016 / Бельгия / Болгария
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Хочу быть как ты, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Константин Божанов
В ролях
Туре Линдхардт
Thure Lindhardt
Ким Бодния
Kim Bodnia
Барри Кеоган
Barry Keoghan
Лубна Азабаль
Lubna Azabal
Солен Риго
Solène Rigot
Катрин Сале
Catherine Salée
Слиман Дази
Slimane Dazi
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