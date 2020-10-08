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Мишель Уэльбек
Мишель Уэльбек
Michel Houellebecq
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Мишель Уэльбек
Michel Houellebecq
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Дата рождения
26 февраля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Актер, Режиссер
Биография Мишель Уэльбек
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Фильмография Мишель Уэльбек
Парни не танцуют
комедия
2022,
7.0
Спа
комедия
2019, Франция
6.0
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Шестой день ММКФ: Филипп Гаррель оставил послание собственному сыну, а Жерар Депардье расслабляется в спа
В новой части дневников рассказываем о новых фильмах Филиппа Гарреля и Гийома Никлу. В первом молодой плотник Люк запутался в женщинах, а во втором Жерар Депардье и Мишель Уэльбек теряют связь с реальностью в спа-отеле.
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8 октября 2020 16:45
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