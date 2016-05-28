Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Юрасова
Marina Yurasova
Марина Юрасова
Марина Юрасова
Marina Yurasova
Дата рождения
3 января 1934
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
28 мая 2016
Место рождения
Брянск, Россия
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Мистер Икс
(1958)
6.0
Черный капитан
(1973)
5.8
Туманность Андромеды
(1967)
Фильмография Марина Юрасова
5.6
Колечко золотое, букет из алых роз
Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz
драма
1994, Россия
6
Черный капитан
Chyornyy kapitan
военный, приключения, боевик
1973, СССР
5.1
Рокировка в длинную сторону
Rokirovka v dlinnuyu storonu
криминал
1969, СССР
5.6
Сокровища пылающих скал
Sokrovishcha pylayushchikh skal
детский, приключения
1969, СССР
5.8
Туманность Андромеды
Tumannost Andromedy
фантастика
1967, СССР
4
Случайная встреча
Juhuslik kohtumine
мюзикл
1960, СССР
7.1
Мистер Икс
Mister Iks
мелодрама, мюзикл, комедия
1958, СССР
