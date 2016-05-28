Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марина Юрасова Marina Yurasova
Киноафиша Персоны Марина Юрасова

Марина Юрасова

Marina Yurasova

Дата рождения
3 января 1934
Возраст
82 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
28 мая 2016
Место рождения
Брянск, Россия
Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Мистер Икс 7.1
Мистер Икс (1958)
Черный капитан 6.0
Черный капитан (1973)
Туманность Андромеды 5.8
Туманность Андромеды (1967)

Фильмография Марина Юрасова

Жанр
Год
Колечко золотое, букет из алых роз 5.6
Колечко золотое, букет из алых роз Kolechko zolotoe, buket iz alykh roz
драма 1994, Россия
Черный капитан 6
Черный капитан Chyornyy kapitan
военный, приключения, боевик 1973, СССР
Рокировка в длинную сторону 5.1
Рокировка в длинную сторону Rokirovka v dlinnuyu storonu
криминал 1969, СССР
Сокровища пылающих скал 5.6
Сокровища пылающих скал Sokrovishcha pylayushchikh skal
детский, приключения 1969, СССР
Туманность Андромеды 5.8
Туманность Андромеды Tumannost Andromedy
фантастика 1967, СССР
Случайная встреча 4
Случайная встреча Juhuslik kohtumine
мюзикл 1960, СССР
Мистер Икс 7.1
Мистер Икс Mister Iks
мелодрама, мюзикл, комедия 1958, СССР
Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше