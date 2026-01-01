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Марианн Деникур
Marianne Denicourt
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Марианн Деникур
Марианн Деникур
Marianne Denicourt
Дата рождения
14 мая 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Марианн Деникур
Родился 14 мая 1966 года. Париж, Франция.
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Популярные фильмы
7.5
Очаровательная проказница
(1991)
7.1
Чтица
(1988)
7.1
Мужчина и женщина: Лучшие годы
(2019)
Фильмография Марианн Деникур
5.2
Неожиданные связи 2
Cocorico 2
комедия
2026, Франция
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5.8
Неожиданные связи
Cocorico
комедия
2024, Франция
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5.7
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драма, криминал, триллер, мини-сериал
2020, Франция
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Мужчина и женщина: Лучшие годы
Les plus belles années d'une vie / The Best Years of a Life
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2019, Франция
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Chacun sa vie
мелодрама
2018, Франция
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Рецензия
Золото
драма, приключения
2017, Франция
6.8
Гиппократ
Hippocrate
драма
2014, Франция
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5.9
Секс по предоплате
La crème de la crème
комедия
2013, Франция
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