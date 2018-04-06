Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Гиппократ - trailer
Киноафиша Трейлеры Гиппократ. Trailer

Гиппократ. Trailer

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 6 апреля 2018
Гиппократ – Бенжамен уверен, что станет великим врачом. Но его первая стажировка в качестве интерна в больничном отделении, где работает его отец, не проходит так, как он этого ожидал. На практике оказывается все гораздо труднее, чем в теории. Ответственность здесь огромная, отца никогда не бывает на месте, а у его коллеги интерна Абделя, прибывшего из-за границы, гораздо больше опыта, чем у него самого. Бенжамен сталкивается в жестокой форме с реальностью о пределах своих собственных возможностей, со своими страхами и страхами пациентов, семей, врачей и персонала. Добро пожаловать в реальный мир взрослых людей…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Гиппократ
Гиппократ драма, 2014, Франция
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Бэмби: Лесной кошмар - teaser 01:02
Бэмби: Лесной кошмар  teaser
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше