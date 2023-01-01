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Черепашки-ниндзя
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Teenage Mutant Ninja Turtles
Черепашки-ниндзя
1990 / США / Гонконг
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Вся информация о фильме
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