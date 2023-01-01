Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черепашки-ниндзя Черепашки-ниндзя
Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя Фильмы похожие на Черепашки-ниндзя
Teenage Mutant Ninja Turtles Черепашки-ниндзя 1990 / США / Гонконг
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Черепашки-ниндзя

Вся информация о фильме
Черепашки-ниндзя 2
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.0
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.0
Черепашки ниндзя
Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.0
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
комедия, боевик, приключения, фантастика 1991, США / Гонконг
6.0
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
боевик, приключения, анимация 2023, США
8.0
Солдатики
Солдатики
боевик, приключения, комедия 1998, США
6.0
Дорога домой: Невероятное путешествие
Дорога домой: Невероятное путешествие
комедия, приключения, семейный 1993, США
7.0
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
Черепашки ниндзя 3: Путешествие во времени
боевик, приключения, комедия 1993, Гонконг
4.0
Могучие утята
Могучие утята
комедия, драма, семейный 1992, США
6.0
Ракетчик
Ракетчик
комедия, боевик, приключения, фантастика, семейный 1991, США
6.0
Дорогая, я уменьшил детей
Дорогая, я уменьшил детей
комедия, фантастика, приключения, семейный 1989, США
7.0
Земля до начала времен
Земля до начала времен
приключения, семейный, анимация 1988, США / Ирландия
6.0
Гарри и Хендерсоны
Гарри и Хендерсоны
комедия, фэнтези, семейный 1987, США
6.0
Остров сокровищ
Остров сокровищ
приключения 2011, Великобритания / Ирландия
6.0
Яйцеголовые
Яйцеголовые
комедия, фантастика 1993, США
5.0
Пропащие ребята 3: Жажда
Пропащие ребята 3: Жажда
боевик, приключения, комедия 2010, ЮАР / США / Германия
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше