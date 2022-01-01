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Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя, 1990: актеры и роли
Teenage Mutant Ninja Turtles
Черепашки-ниндзя
1990 / США / Гонконг
6.8
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Черепашки-ниндзя, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Бэррон
Steve Barron
В ролях
Джудит Хоаг
Judith Hoag
Элиас Котеас
Elias Koteas
Джош Пэйс
Josh Pais
Дэвид Форман
David Forman
Брайан Точи
Brian Tochi
Лейф Тильден
Leif Tilden
Кори Фельдман
Corey Feldman
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