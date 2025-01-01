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Киноафиша Фильмы Три икса: Мировое господство Цитаты из фильма Три икса: Мировое господство

Цитаты из фильма Три икса: Мировое господство

Augustus Gibbons Давай проще: оттопчи всех, забери девушку и постарайся выглядеть круто, пока это делаешь.
Xander Cage С этим я точно справлюсь.
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Darius Stone Икс всегда за себя постоит.
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[первые реплики]
Augustus Gibbons Знаешь, как у меня родилась идея программы Три икса? Скейтборды и бассейны.
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Darius Stone Камень, ножницы, бумага, гранатомёт.
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Augustus Gibbons Это просто какой-то сюрреализм — быть на собственных похоронах.
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Augustus Gibbons [после того, как Неймар уложил вора] И ты говоришь, что не герой. Я должен возразить! Ты именно тот герой, который нужен этому миру. В конце концов, это тот же вопрос, который я задаю своей жене каждую пятницу вот уже 20 лет. Хочешь немного этого?
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Hawk Где ты шлялся? Зашёл за старой потертостью?
Talon Твоя мама передаёт привет.
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Adele Wolff Чуешь? Пахнет тем же дерьм##, только в другом костюме.
Jane Marke Ты думаешь, собака понимает, как играть с фрисби? Хозяин говорит "Апорт", а сука слушается.
Adele Wolff Ты бы выглядела чертовски сексуально с фрисби во рту.
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Becky Clearidge О, блин, это офигенно!
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Xander Cage [Увидев, как Дэриус Стоун приезжает на давно потерянном 1967 Pontiac GTO Ксандера] Вот это тачка!
Darius Stone Да. Гиббонс велел приглядеться. Сказал, что пойму, зачем — когда придет время. Теперь я понял.
Xander Cage В точности так, как я её оставил.
Darius Stone Пару раз на ней катался, на свидания ходил.
Xander Cage [смеётся, подмигивая]
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Xander Cage Я живу этим д##мом.
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Jane Marke Говорят, это последнее большое приключение. Обязательно пришли открытку.
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Jane Marke Твоя страна нуждается в тебе, мистер Кейдж. Программа Три икс нуждается в тебе. Пора стать патриотом.
Xander Cage По чьему определению? В последний раз, когда я был патриотом, получил три удара. И был только один человек, который верил в аутсайдера. Патриотизм умер. Сейчас остались только мятежники и тираны.
Jane Marke Так кто ты?
Xander Cage Я — Три икс.
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Xander Cage Вау. Неудивительно, что наша страна в долгах на триллионы долларов. Тебе правда нужны все эти гаджеты, чтобы ловить плохих парней?
Jane Marke О, нам ничего из этого не нужно. Но с этим ловить намного веселее.
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Jane Marke Агент Клиридж тесно сотрудничала с Гиббонсом. Она будет обеспечивать поддержку операции.
Becky Clearidge И, наверное, парню вроде тебя требуется много поддержки. Ты сколько веишь? 220? 230? Говори честно. Мой максимум — 250.
Xander Cage Да ладно.
Becky Clearidge Шучу. У меня нет кодового слова или чего-то такого. Это «кумкват». Никогда особо не задумываюсь. Кумкват.
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Xiang Я лежу в этой больничной койке. Едва в сознании. В бреду. Тону в собственной крови. И всё, что я слышу в голове — «Сегодня тот день. Сегодня ты умрёшь.»
Xander Cage Тронут.
Xiang А потом приходит человек, рассказывает мне историю о засухе в Калифорнии. О скейтбордах и бассейнах. О человеке по имени Ксандер Кейдж.
Adele Wolff [в наушнике] О, чёрт. Это Три Икс.
Xander Cage Я слышал, он мёртв.
Serena Unger Правда?
Xiang Мы все — Три Икс. Просто у нас разные цели. Она хочет разрушить это. Я собираюсь использовать это. И чёрт побери, я не позволю тебе вернуть это в АНБ.
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Paul Donovan Что случилось, крутой? Нет остроумного ответа?
Xander Cage Нет. Я просто наконец-то решил эту задачку.
[Зандер толкает Донована в дыру в обшивке самолёта]
Xander Cage Придётся смывать дважды.
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Xander Cage Вау, это впечатляющий трюк.
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Hawk Ты со мной книжкой? Лови, братан. Глава первая! Страница первая!
[бьёт человека книгой]
Hawk Бывает.
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Jane Marke [к Сэндеру] Можешь оставить пальто на хранение. Обещаю, никто его не украдёт. Правда, не могу гарантировать, что оно само не уйдёт.
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Paul Donovan Эй, придурок. У нас будет проблема?
Xander Cage Проблем нет. Как поездка? Я просто считаю.
Paul Donovan Да? Какое счёт?
Xander Cage Скорость воздуха, делённая на расстояние. Значит, когда я засуну тебя в унитаз, поисково-спасательная служба будет знать, где тебя искать — между Китаем и Северной Кореей.
Paul Donovan Продолжай, маленький человечек.
Xander Cage Запомни это, Джи-Ай Джо.
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Serena Unger Подожди. Это тот момент, когда ты играешь дурочку и говоришь, что пригляделась ко мне и не доверяешь?
Adele Wolff Добро пожаловать в момент.
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Becky Clearidge О, это приятно. Ты действительно знаешь, что делаешь там внизу.
Adele Wolff Да. Это она и сказала.
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