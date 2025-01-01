Augustus Gibbons[после того, как Неймар уложил вора]И ты говоришь, что не герой. Я должен возразить! Ты именно тот герой, который нужен этому миру. В конце концов, это тот же вопрос, который я задаю своей жене каждую пятницу вот уже 20 лет. Хочешь немного этого?
Jane MarkeГоворят, это последнее большое приключение. Обязательно пришли открытку.
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Jane MarkeТвоя страна нуждается в тебе, мистер Кейдж. Программа Три икс нуждается в тебе. Пора стать патриотом.
Xander CageПо чьему определению? В последний раз, когда я был патриотом, получил три удара. И был только один человек, который верил в аутсайдера. Патриотизм умер. Сейчас остались только мятежники и тираны.