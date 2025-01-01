[после того, как Неймар уложил вора]

И ты говоришь, что не герой. Я должен возразить! Ты именно тот герой, который нужен этому миру. В конце концов, это тот же вопрос, который я задаю своей жене каждую пятницу вот уже 20 лет. Хочешь немного этого?