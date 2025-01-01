WillieЛадно, это чёртова грязь! Грязно. Да, грязно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
WillieТы с ума сошёл? Я не собираюсь скакать с этими чёртовыми леденцами и всякой фигнёй.
[небольшая пауза]
WillieПотому что для меня главное — рождение Рождества. Знаешь, мудрецы выгнали их из гостиницы. Зачатие без всякой ерунды, потом барабанщик, которому было пох на всё. И немного духов, а потом царь Мидас или кто-то из них грозился разрубить ребёнка пополам и превратить в золото. Понимаешь, для меня это серьёзно. Очень серьёзно.
MarcusПочему бы мне не посмотреть, как мой х#й входит и выходит из п#зды твоей жены?
DorfmanДа ну? А шутка-то на тебе, ведь моя жена умерла шесть месяцев назад. Бах!
MarcusДа разве это меня остановит? Трупное окоченение только делает п#зду туже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie[Терману]Слушай внимательно, как это работает. Она снимет снаряжение и встанет на четвереньки. Ты становишься сзади и сбрасываешь своё снаряжение. Потом увидишь что-то, что похоже на японскую еду — это не еда, так что не ешь — это мишень. Потом начинаешь дергать своего маленького солдатика, ждёшь, пока он встанет на караул, и тыкаешь туда. Продолжай тыкать, пока он не выплюнет. Тебе понадобится дождевик — у неё он будет, так что не переживай. Как закончишь, беги в туалет, помой свою промежность. Чтобы не проснуться и не понять, почему у тебя овсянка на ковре. Дыши ртом, чтобы не стошнило. Для тебя это не проблема. Понял?