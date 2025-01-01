Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Плохой Санта 2 Цитаты из фильма Плохой Санта 2

Цитаты из фильма Плохой Санта 2

Willie Почему ты вообще на свободе? Жалкое исключение? Потому что ты генетический урод? Знаешь, раньше таких, как ты, стерилизовали, чтобы мир не превратился в какую-то негритянскую Страну Оз.
Marcus Заткнись, бл#ть! Досрочно, перенаселение.
Willie Ну да, там, должно быть, битком, раз твой трёхфутовый зад туда не впихнули.
Marcus У нас работа, Вилли. Эти две штуки — чтобы ты понял, что я серьёзен. Ты ещё умеешь вскрывать сейфы? Или у тебя туннельный синдром от дрочки?
Willie Вскрываю нормально, спасибо.
Marcus На этот раз речь о миллионах.
Willie Где?
Marcus Чикаго.
Willie Я думал, ты с этими чмошниками покончил.
Marcus Чикаго, ты расистский му#ак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thurman Merman Мне 21, я теперь официально взрослый.
Willie Тебе уже 21? Это ж жутко.
Thurman Merman Ты всё ещё собираешься лишить меня девственности?
Willie Чё? Бл#, нет! Я сказал, я это сделаю, но не с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diane От тебя воняет виски. Ты знаешь правила, но плевать на них хочешь.
Willie Плевать? Я никому в ж... сосать с трубочкой не приходилось...
Diane Это называется фелчинг. Хотя я, конечно, не в курсе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diane [Уилли жестко трахается с Дайан в позе догги за мусорным баком в переулке] Скажи, насколько это грязно.
Willie Ладно. Ааа. Это мусорный бак и переулок. Весьма... весьма чёрт возьми грязно, наверное.
Diane [кричит] Скажи, что это чёртова грязь!
Willie Ладно, это чёртова грязь! Грязно. Да, грязно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Ты с ума сошёл? Я не собираюсь скакать с этими чёртовыми леденцами и всякой фигнёй.
[небольшая пауза]
Willie Потому что для меня главное — рождение Рождества. Знаешь, мудрецы выгнали их из гостиницы. Зачатие без всякой ерунды, потом барабанщик, которому было пох на всё. И немного духов, а потом царь Мидас или кто-то из них грозился разрубить ребёнка пополам и превратить в золото. Понимаешь, для меня это серьёзно. Очень серьёзно.
Diane Ты про настоящий смысл Рождества?
Willie Именно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[мальчик сидит у него на коленях и диктует список желаний на Рождество]
Willie Что хочешь?
Video Game Boy Мне нужен Майнкрафт, Halo 5: Guardians, Rise of the Tomb Raider, Project X Zone 2, трилогия Assassin's Creed Chronicles, Ас...
Willie Ага, ага, круто. Понятия не имею.
Video Game Boy Call of Duty: Black Ops III...
Willie Я не в курсе, о чём ты вообще. Для меня это как будто на х#й свалил на суахили, и я даже не понял бы.
Video Game Boy Grand Theft Auto V.
Willie Нет, мне плевать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diane Я хорошая девочка, мистер Кук. Но иногда мне нужно быть плохой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Что желаешь?
Stuffed Cow Girl [странный акцент] Плюшевую корову, которая мычит, но не какает. Клейкую ленту, чтобы построить лодку.
Willie [не понял ни слова] Что?
Stuffed Cow Girl [точно так же, как и раньше] Плюшевую корову, которая мычит, но не какает. Клейкую ленту, чтобы построить лодку.
Willie [очевидно, что всё ещё не понимает] Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Зови меня Санта.
Diane Что?
Willie Зови меня Санта.
Diane Не гони. Скажи, как это грязно.
Willie Зови меня Санта.
Diane Заткнись. Плюй на меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Присаживайся. Что Санта Клаус тебе принести?
Penguin Girl Пингвина. Не обязательно живого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sunny Soke [Уилли] Ты всё ещё бьёшь, как твой чёртов отец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Marcus [Уилли] Чего... Ты мамке не доверяешь?
Willie Я ей доверяю ровно настолько, насколько смогу тебя закинуть... А тебе — настолько, насколько смогу её закинуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dorfman Дэвис. Где твой приятель?
Marcus У меня нет ни х#я друзей.
Dorfman Эй, следи за языком.
Marcus Почему бы мне не посмотреть, как мой х#й входит и выходит из п#зды твоей жены?
Dorfman Да ну? А шутка-то на тебе, ведь моя жена умерла шесть месяцев назад. Бах!
Marcus Да разве это меня остановит? Трупное окоченение только делает п#зду туже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie [Терману] Слушай внимательно, как это работает. Она снимет снаряжение и встанет на четвереньки. Ты становишься сзади и сбрасываешь своё снаряжение. Потом увидишь что-то, что похоже на японскую еду — это не еда, так что не ешь — это мишень. Потом начинаешь дергать своего маленького солдатика, ждёшь, пока он встанет на караул, и тыкаешь туда. Продолжай тыкать, пока он не выплюнет. Тебе понадобится дождевик — у неё он будет, так что не переживай. Как закончишь, беги в туалет, помой свою промежность. Чтобы не проснуться и не понять, почему у тебя овсянка на ковре. Дыши ртом, чтобы не стошнило. Для тебя это не проблема. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Чёрт, это полное д###о!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Жизнь — это большая жопа, парень. Но ты теперь настоящий мужик и должен с этим смириться. Добро пожаловать в этот дерьмовый цирк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Boy Почему у тебя две бороды?
Willie Это не твоё чёртово дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Есть мелочь? Подумай хоть о ком-то, кроме себя, с#ка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Я проехал через всю страну, чтобы обчистить чертову благотворительность?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jolly Santa Я попрошу тебя следить за языком, когда представляешь костюм.
Willie А я попрошу тебя заткнуться, б#я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дорфман [Регент услышал рингтон Маркуса в вентиляции] Возможно, это был просто вентилятор.
Регент Хастингс Слушай, Дорфман, в последний раз, когда я проверял, вентиляторы не «тря###т эту т###у».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Diane Hastings [Уилли занимается сексом с Дайан в переулке] О, боже! Да! Трахай меня как грязную маленькую шлюшку, какой я и являюсь!
Willie Soke Зови меня Санта.
Diane Hastings Что?
Willie Soke Зови меня Санта.
Diane Hastings Не гони. Скажи, насколько это грязно.
Willie Soke Зови меня Санта!
Diane Hastings Заткнись! И плюй на меня! О, блин! Я чуть не кончила!
Willie Soke Эм... Ладно? Тебя ебут в мусорном баке в переулке. Да, это чертовски грязно, наверное.
Diane Hastings О, бл##ь! Отпиши меня! И продолжай говорить, какая я грязная!
Willie Soke Ладно, это чертовски грязно. Да, это грязно. Ты грязная маленькая шлюх#.
Diane Hastings Трахай меня сильнее. О, я такая грязная. Я такая грязная маленькая шлюшка. Тебе нравится моя киска?
Willie Soke Обожаю трахать твою киску. О, ты заставляешь меня кончать!
Diane Hastings Хочу, чтобы ты кончил мне на лицо. Сделай из меня свою грязную маленькую шлюшку.
Willie Soke Видишь, я так и думал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marcus Но я думал, что ты больше всех ненавидишь своего отца!
Willie Я его ненавижу больше всех на этом чёртовом свете... кроме неё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jolly Santa Ты что, успокоишься, дружок? Ты всех детей пугаешь!
Willie Ты — п###й урод!
[начинает его избивать]
Willie П###й мудак!
Willie [родителям, которые смотрят] Этот парень — педофил, и он охотится на всех ваших детей! Вам лучше убраться отсюда!
[Джолли Санте]
Willie Ты, п###й... извращенец... п###й мудак!
Willie [полицейским, когда его арестовывают] Погодите! Он — п###й педофил, а не я! Я герой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sunny Soke Ну благослови тебя Бог. Жмоткий маленький м#к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sunny Soke Если бы я порвала с каждым придурком, который пытался меня пристрелить, ты бы вообще никогда не родился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie Я не из тех романтиков, но у тебя огромные сис#ы, и это не б#дь
Diane Э-э, спасибо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
22 дня без сна, чтобы досмотреть до конца: сколько на самом деле серий в «Великолепном веке» — в России показали иначе
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше