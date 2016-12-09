Наша рецензия

В 2003 году на экраны вышел фильм, который с большим трудом вписывался в общую картину праздничного доброго кино, создающего то самое настроение. «Плохой Санта», безусловно, стал находкой для любителей чёрных комедий, потому что на рождественскую территорию с таким сарказмом, пошлостью и надругательством ещё никто не заходил. При этом в фильме всё равно нашлось место для праздничной теплоты и волшебства. История выглядела вполне завершённой, и планировавшийся ещё тогда сиквел был…