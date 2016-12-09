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Плохой Санта 2 Плохой Санта 2
Киноафиша Фильмы Плохой Санта 2 Отзывы о фильме «Плохой Санта 2»
Bad Santa 2 Плохой Санта 2 2016 / США
5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Плохой Санта 2»

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Наша рецензия

В 2003 году на экраны вышел фильм, который с большим трудом вписывался в общую картину праздничного доброго кино, создающего то самое настроение. «Плохой Санта», безусловно, стал находкой для любителей чёрных комедий, потому что на рождественскую территорию с таким сарказмом, пошлостью и надругательством ещё никто не заходил. При этом в фильме всё равно нашлось место для праздничной теплоты и волшебства. История выглядела вполне завершённой, и планировавшийся ещё тогда сиквел был…

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Юлия Грабалова 9 декабря 2016, 10:12
На такого рода фильм никогда больше не пойду, ужас.
9 декабря 2016, 10:12 Ответить
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