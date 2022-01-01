Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пришельцы 3: Взятие Бастилии Пришельцы 3: Взятие Бастилии
Киноафиша Фильмы Пришельцы 3: Взятие Бастилии Пришельцы 3: Взятие Бастилии, 2015: актеры и роли
Les Visiteurs 3: la Terreur Пришельцы 3: Взятие Бастилии 2015 / Франция
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пришельцы 3: Взятие Бастилии, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Мари Пуаре Жан-Мари Пуаре Jean-Marie Poire
В ролях
Кристиан Клавье Кристиан Клавье Christian Clavier Жан Рено Жан Рено Jean Reno Франк Дюбоск Франк Дюбоск Franck Dubosc Карин Вьяр Карин Вьяр Karin Viard Сильви Тестю Сильви Тестю Sylvie Testud Мари-Анн Шазель Мари-Анн Шазель Marie-Anne Chazel Эри Абиттан Эри Абиттан Ary Abittan Алекс Лутс Алекс Лутс Alex Lutz Фредерик Бель Фредерик Бель Frederique Bel
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Приложение киноафиши