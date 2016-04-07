«Пришельцы 3: Взятие Бастилии»: Рецензия Киноафиши

Bring them home

Кадр из фильма «Пришельцы»

Как вы помните, в «Коридорах времени» граф Годфруа де Монмирай и его несменный слуга Жакуй испили очередное магическое зелье и очутились в 1792 году, когда после свержения абсолютной монархии зародилась Первая французская республика. Для тех, кто позабыл, что же произошло в двух предыдущих частях «Пришельцев», в самом начале будет краткое описание событий в стиле «Звёздных войн», после чего на экране появятся изрядно постаревшие Жан Рено и Кристиан Клавье. Героев, как обычно, тут же засасывает в водоворот странных событий, конечно же, с участием их потомков. Но по итогу всё сводится к тому, чтобы как можно быстрее найти волшебника, дабы тот сварил свою магическую похлёбку и перенёс мужей из Средневековья обратно в свою эпоху.

Кадр из фильма «Пришельцы»

Такие известные французские комедии из 90-х, как «Астерикс и Обеликс» и «Пришельцы», всё никак не хотят уходить на заслуженный покой. И, к большому сожалению, им это не идёт на пользу. Вся прелесть фильма о путешествии сквозь время заключалась именно в интерьерах того периода, когда он был снят. Герои, декорации и спецэффекты вызывали некую теплоту в душе, а юмор не заходил за границы дозволенного. Но попробуйте перенести ту же историю в современность, как она тут же потеряет былое очарование, обернувшись очередной глупой комедией, не способной дать зрителю ощущения новизны. Если в самой первой и, безусловно, лучшей части «Пришельцев» все гэги были построены на несоответствии дикарских нравов гостей из прошлого нашей эпохе, то в сиквелах всё свелось к попытке воскресить те же шутки, а ситуации, в которые попадают герои, сделать до безобразия абсурдными. В случае с последним фильмом и того хуже. Его просто-напросто изъяли с самого дна унитаза, превратив в самую настоящую сортирную дурость, напрочь лишённую обаяния.

Кадр со съёмок фильма «Пришельцы»

Если вы помните сюжетное безумие сиквела 1998 года, то в случае с третьей частью оно покажется очень даже приличным. В этот раз повествование ещё более обрывистое и несвязное, а новые герои всё продолжают появляться на экране, тем самым разбрасывая внимание и не давая возможность сосредоточиться. В дополнение к этому, на первый план тут вышел именно Жакуй, а Монмирая отодвинули куда-то назад. Хотя фантазии сценаристов было, где развернуться, они решили отправиться в крайне запутанные дебри. Всё освещение революции у них свелось к тому, чтоб их герои как можно чаще говорили слово «гражданин», и не более того. Если после просмотра вы попытаетесь вспомнить сюжет, то, скорее всего, кроме постоянных шуток о неприятном запахе в голове больше ничего не всплывёт. Ко всему прочему, картина длится почти два часа, а такой хронометраж для комедии, как известно, не особо годится.

Кадр из фильма «Пришельцы»

Зато Кристиан Клавье и Жан Рено с поразительной точностью вжились в свои старые образы, хоть и прошло уже почти 20 лет. Однако надеяться, что на этот раз между их персонажами возникнет хоть какая-то ответная симпатия, не стоит. Очень странно, что у героев за всё это время и намёка не было на тёплые взаимоотношения. Особенно, после всего, через что они прошли вместе. Монмирай так и будет относиться к Жакую как к пустому месту, а тот в свою очередь будет пытаться стать независимым и сбежать от хозяина в «эпоху крутых тачек». Другие персонажи особых чувств не вызывают, особенно, потомки графа. Их надменный аристократизм не забавит, а напоминает глупый цирк, откуда побыстрее хочется уйти. Из старых героев, помимо Рено и Клавье, вернулась также Мари-Анн Шазель, до этого игравшая мадам Жанетт, что пробуждает едва ощутимую ностальгию. Кроме этой самой ностальгии, никаких других чувств от просмотра вы не получите. Ну а если старых«Пришельцев» вы и в помине не знаете, то о новых и подавно не стоит осведомляться.

Кадр из фильма «Пришельцы»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пришельцы»

Трошина Олеся