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Акушерка
Акушерка, 2015: актеры и роли
Katilo
Акушерка
2015 / Финляндия
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
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Персоны
Постеры
Акушерка, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антти Йокинен
Antti Jokinen
В ролях
Криста Косонен
Krista Kosonen
Лаури Тилканен
Томми Корпела
Tommi Korpela
Лееа Клемола
Сеппо Пяакконен
Элина Книхтиля
Elina Knihtilä
Йоханнес Бротериус
Пиркка-Пекка Петелиус
Pirkka-Pekka Petelius
Пиркка-Пекка Петелиус
Pirkka-Pekka Petelius
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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