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Акушерка
Киноафиша Фильмы Акушерка Акушерка, 2015: актеры и роли
Katilo Акушерка 2015 / Финляндия
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Акушерка, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антти Йокинен Antti Jokinen
В ролях
Криста Косонен Криста Косонен Krista Kosonen Лаури Тилканен Томми Корпела Томми Корпела Tommi Korpela Лееа Клемола Сеппо Пяакконен Элина Книхтиля Elina Knihtilä Йоханнес Бротериус Пиркка-Пекка Петелиус Pirkka-Pekka Petelius Пиркка-Пекка Петелиус Pirkka-Pekka Petelius
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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Король неба
2023, Китай, боевик, драма
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