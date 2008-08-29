Слезы апреля, 2008

1918 год, в Финляндии бушует гражданская война. Красные ведут борьбу с белыми, которых поддерживает Сенат. Возвратившийся из Германии Ааро Харьюла присоединяется к белым. Однако он не может спокойно взирать на то, что творят победители по отношению к побежденным красным. Вскоре Ааро становится свидетелем страшного насилия, учиненного белыми над женщинами, сражавшимися на стороне противника. Одна из них избежала смерти, и Харьюла решает передать ее военному трибуналу, возглавляемому известным писателем, в расчете на справедливое разбирательство. Но когда они плыли по реке, конвоируемая попыталась убежать, и опрокинула лодку. В результате оба героя этой истории оказались на пустынном острове. На материк Ааро и Миина возвратились на рыболовецком судне. Харьюла сопровождает девушку до места расположения военного трибунала, не догадываясь о том, что вскоре ему придется выступить против своих и, следуя велению сердца, спасать Миину от смерти любым способом.