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Kasky / Tears of April

Слезы апреля, 2008

2008 / Финляндия / Греция / Германия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

1918 год, в Финляндии бушует гражданская война. Красные ведут борьбу с белыми, которых поддерживает Сенат. Возвратившийся из Германии Ааро Харьюла присоединяется к белым. Однако он не может спокойно взирать на то, что творят победители по отношению к побежденным красным. Вскоре Ааро становится свидетелем страшного насилия, учиненного белыми над женщинами, сражавшимися на стороне противника. Одна из них избежала смерти, и Харьюла решает передать ее военному трибуналу, возглавляемому известным писателем, в расчете на справедливое разбирательство. Но когда они плыли по реке, конвоируемая попыталась убежать, и опрокинула лодку. В результате оба героя этой истории оказались на пустынном острове. На материк Ааро и Миина возвратились на рыболовецком судне. Харьюла сопровождает девушку до места расположения военного трибунала, не догадываясь о том, что вскоре ему придется выступить против своих и, следуя велению сердца, спасать Миину от смерти любым способом.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 29 августа 2008
Возраст 18+
Бюджет €1 500 000
Режиссер
Аку Лоухимиес
В ролях
Пихла Виитала
Самули Ваурамо
Ээмели Лоухимиес
Миина Маасола
Риина Майдре
Все актеры и съемочная группа
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