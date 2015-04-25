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Клод Ланзманн: Призраки «Шоа»
Киноафиша Фильмы Клод Ланзманн: Призраки «Шоа»
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

Клод Ланзманн: Призраки «Шоа», 2015

2015 / Великобритания
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Документалист Клод Ланзманн вспоминает детали подготовительного и съемочного процесса своего знаменитого документального фильма «Шоа», почти десятичасового монументального исследования Холокоста. Основа фильма – интервью с выжившими.
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 25 апреля 2015
Режиссер
Адам Бензайн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клод Ланзманн: Призраки «Шоа» 2 постера
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