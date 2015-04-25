Клод Ланзманн: Призраки «Шоа», 2015

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о выходе в прокат О фильме Документалист Клод Ланзманн вспоминает детали подготовительного и съемочного процесса своего знаменитого документального фильма «Шоа», почти десятичасового монументального исследования Холокоста. Основа фильма – интервью с выжившими. Развернуть 6.9 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 40 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 25 апреля 2015 Режиссер Адам Бензайн Все актеры и съемочная группа 2 постера

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