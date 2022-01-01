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Клод Ланзманн: Призраки «Шоа»
Киноафиша Фильмы Клод Ланзманн: Призраки «Шоа» Клод Ланзманн: Призраки «Шоа», 2015: актеры и роли
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah Клод Ланзманн: Призраки «Шоа» 2015 / Великобритания
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Клод Ланзманн: Призраки «Шоа», 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Бензайн
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