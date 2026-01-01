Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Адам Бензайн
Adam Benzine
Персоны
Персоны
Адам Бензайн
Адам Бензайн
Adam Benzine
Дата рождения
29 мая 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
6.9
Клод Ланзманн: Призраки «Шоа»
(2015)
Фильмография Адам Бензайн
Жанр
Все
Документальный
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
Продюсер
1
6.9
Клод Ланзманн: Призраки «Шоа»
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah
документальный
2015, Великобритания
