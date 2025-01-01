Claude Lanzmann, Himself Вот как всё произошло. «Шоа» — это заказная работа. В конце концов, и Рембрандт работал по заказу. Я снял фильм об Израиле. В исключительно тяжёлых условиях. Но в итоге получился прекрасный фильм. Алуп Харевен, тогда генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля, позвонил мне и сказал: слушай, твой фильм замечательный, и я хочу тебе кое-что предложить. Я хотел бы, чтобы кто-то снял фильм не о Шоа, а фильм, который был бы самой Шоа. То есть Шоа, увиденная нашими глазами. Еврейскими глазами. Никогда бы не подумал, что буду снимать фильм о Шоа, к тому же я ничего о ней не знал. Знал лишь то, что знали все — шесть миллионов евреев. Это было очень тяжёлое решение, потому что означало отказ от всего остального. Мне пришлось действительно броситься в нечто совершенно неизвестное, безо всяких гарантий, ничего не зная, отпуская осторожность и рутину. И я целую ночь бродил по Парижу. Помню это очень хорошо. Потому что мне нужно было дать ему ответ. Шёл, шёл, шёл всю ночь. Потом позвонил Харевену в Иерусалим и сказал, что сделаю это. Это было летом 1973 года.