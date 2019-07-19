Режиссер «Реинкарнации», главного хоррора прошлого года, возвращается со своим вторым фильмом ― Ари Астер продолжает исследовать темы болезненных человеческих связей, переключившись с семейной трагедии на то, как именно происходит разрыв романтических отношений. Главная героиня «Солнцестояния» ― американка Дени (Флоренс Пью), которая недавно потеряла всю свою семью. Ее молодой человек Кристиан (Джек Рейнор), планировавший расстаться с ней, остается с девушкой из…
Не ходите на этот фильм!!!
Все 2,5 часа, герои фильма что-то постоянно принимали, потом не соображали что они делают, что происходит вокруг.
Режисёр просто испортил все впечатления о Швеции)!
Картина о самом длинном дне в году начинается в самую длинную ночь. Именно в этот темный декабрьский вечер сестра главной героини убила себя и родителей. Убила не спонтанно, в приступе психического заболевания, которым страдала, а вдумчиво и осознанно. Несмотря на то, что фильм заявлен как хоррор, сцена убийства сделана как в обычной драме. Она не пугает. По крайней мере, не делает это так, как в обычном фильме ужасов или триллере. Впрочем, то же самое касается и всего остального в картине.
Убийство семьи героини Дени (Флоренс Пью) разыгрывается на фоне ее проблем с парнем. Тот хочет ее бросить, но никак не решается. Сдерживает его не столько страх разорвать отношения, сколько приличия. Героиня вечно находилась в стрессе из-за беспокойства за сестру и родителей, что не позволяло парню сделать последний шаг. А уж расстаться с девушкой после гибели ее родных тем более невозможно.
Поэтому роман затянулся еще на полгода, когда Дени случайно узнала, что ее бойфренд-антрополог едет с одногруппниками в шведскую деревню. То ли на полевую практику собирать материал для диплома, то ли просто потусить со шведками. За этим следует скандал, примирение, во время которого она назойливо показывает как боится его потерять, и решение ехать в Швецию вместе.
Надо сказать, что в Швецию герои едут по приглашению шведа-однокурсника, который вырос в той самой деревне. В Швеции компания американцев, по настоянию принимающий стороны, первым делом заглатывает псилоцибиновых грибочков. Не оказывается в стороне и Дени. Употреблять наркоту вообще не самая лучшая идея, а уж делать это после глубокой психологической травмы так и вовсе прямой путь в дурку. Активное употребление различных веществ от снотворного до наркоты вызывает у героини галлюцинации и видения. Все это невольно наводит на мысль, что все закончится в стиле фильма Пэдди Бретнэка «Грибы». К счастью, опасение не оправдывается.
Гостеприимные сектанты, а жители шведской деревни оказываются именно сектантами, раздают наркотики не просто так (кто бы мог подумать). Да и вообще ухаживают за героями так, что сразу понятно, кто будет главным блюдом на этом пиршестве. Через пару дней после приезда героев в коммуну сектанты начинают, как говорится, угорать по хардкору. Уже думаешь, вот оно, началось, но все тут же прекращается. Потому, что это не хоррор. Это драма об отношениях и освобождении от них, завернутая в красивый и интересно выполненный сеттинг.
Красивый, кстати, буквально. Работа не только оператора, но и декораторов, художников, костюмеров, осветителей на высоте. Превосходное музыкальное и звуковое сопровождение. Чего нельзя сказать о работе людей делавших спецэффекты. Изрядная доля напряжения теряется из-за того, что видно, что части тел пластиковые. Можно было бы объяснить это тем, что режиссер не хочет травмировать ничью психику и намеренно показывает, что все не по-настоящему. Но кукольность видна даже когда ничего страшного не происходит. Просто где-то почему-то было удобней использовать манекен, чтобы нарисовать визуальные эффекты. Они, кстати, отрисованы отлично. Но небольшая халтура отдела спецэффектов смазывает общее впечатление.
Лента построена на контрастах не только смысловых, но и визуальных. Если ночь, то самая темная. Если день, то абсолютно все будет залито светом. Есть небольшой переходный период от темного этапа (американского) фильма к светлому (шведскому), но он настолько короток, что едва успеваешь заметить его сумрачность.
Уклад жизни в секте описан красиво и подробно. Примерно так могли бы выглядеть лучшие образцы визуальной антропологии, если бы ученые располагали теми же средствами, что и кинематографисты. Многое из быта сектантов скомпилировано из фольклора и обычаев настоящих народов. Но надо помнить, что это художественный фильм и точность показанного примерно такая же, как у «Нанука с севера».
Особенностью показываемой секты является то, что она живет эмоциями. Даже ее письменность построена на чувствах. Такой подход позволяет персонажам вместе с ритуальным выдохом лишиться остатков разума и броситься с головой в омут переживаний. Чем глубже герои погружаются в общество сектантов, тем больше они принуждаются к изменениям. Например, парень героини, которого раньше держали общественные рамки, начинает за них выходить. Это касается не только отношений с Дени, но и с его одногруппниками. Постепенно парень Дени все больше и больше саморазоблачается (в т.ч. буквально) и для Дени становится очевидной его сущность. По иронии автора все это происходит также под воздействием общества. Только теперь это общество не общепринятое, а сектантское, со своими правилами.
В то же время, утверждать, будто картина имеет некий политический подтекст о разнице между современным обществом и коммуной -, по меньшей мере, поверхностно. По сути, мир сектантов фильма и внешний мир отличаются лишь концентрацией связей (и небольшими странностями). Ведь в начале фильма героиня, еще не зная о гибели семьи, звонит подруге, чтобы поговорить об отношениях с парнем (и стоит отметить, что получает дельные советы. Прислушайся к ним Дени и дальше снимать было бы не о чем). Это показывает, что обычные люди тоже переживают друг за друга и разделяют эмоции. Что это не особенность киношных сектантов. Просто у нас другая плотность связей и интенсивность переживаний. Разница только в том, что одно общество относительно свободное будто газ, а другое спрессованное словно камень.
Фильм наполнен символами, которыми выступают окна, картинки, зеркала - все у чего есть рамки. Это одновременно и двери в другой, перевернутый мир, и границы за которые выходят герои. С зеркалами отдельная история - они отделяют героиню и ее парня. В первой части мизансцены выстроены так, что мы часто видим не его самого, а его отражение. Позже, уже в Швеции, мы увидим точно такие же отражения, но в них уже будут другие злодеи, которые неслучайно оказались в том же положении, что и бойфренд Дени.
Фильм сделан добротно. Где надо окунает зрителя в триллер; где надо вводит в медитативное состояние наблюдения за неторопливой, но не нудной, жизнью представителей чужой культуры. Однако он редко пугает. Как уже было сказано - это не хоррор, а фильм о расставании. И не только с парнем.
В целом все хорошо. Разве, что шумиха вокруг фильма обещала неожиданные сюжетные повороты. Но на деле ничего такого не оказалось. Более того, лента спойлерит саму себя через художественное оформление стен сектантских построек. Не знаю стоит ли смотреть любителям фильмов ужасов, но этнографам и фольклористам может понравиться. 4 из 5.
Они бы просто включили порнушку и то интереснее было
А те умы которые понимают смысл обьясните мне ,пожалуйста я не понимаю !
Но ладно если бы это было на реальной истории основано
Ну типо традиции да ууу как захватывающее (нет) , но нет это же не так , так где искать этот смысл ?
Авторизация по e-mail