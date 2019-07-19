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Солнцестояние Солнцестояние
Киноафиша Фильмы Солнцестояние Отзывы о фильме «Солнцестояние»
Midsommar Солнцестояние 2019 / США
5.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Солнцестояние»

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Наша рецензия

Режиссер «Реинкарнации», главного хоррора прошлого года, возвращается со своим вторым фильмом ― Ари Астер продолжает исследовать темы болезненных человеческих связей, переключившись с семейной трагедии на то, как именно происходит разрыв романтических отношений. Главная героиня «Солнцестояния» ― американка Дени (Флоренс Пью), которая недавно потеряла всю свою семью. Ее молодой человек Кристиан (Джек Рейнор), планировавший расстаться с ней, остается с девушкой из…

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Женя Кацуба 19 июля 2019, 18:07
Прекрасное и глубокое кино не для всех.
19 июля 2019, 18:07 Ответить
shaxbanova100282 20 июля 2019, 01:55
Оценка
Люди, не ходите на это дерьмо! Это никакие не ужасы. В фильме сектанты- торчки, групповуха и сплошное мракобесие. 2, 5 часа сплошное 💩. Разочарована
20 июля 2019, 01:55 Ответить
Светлана Горбунова 20 июля 2019, 22:41
Оценка
Отвратительный фильм, не имеющий сюжета. Сплошные глюки под кайфом. С самого начала не понятно. Не советую смотреть, жаль потраченных денег.
20 июля 2019, 22:41 Ответить
uliatimofeeva 21 июля 2019, 19:50
Отвратительный фильм, совершенно лишенный смысла. Бредятина жуткая!!!!
21 июля 2019, 19:50 Ответить
erika_neumann 24 июля 2019, 07:32
Оценка
Не очень понимаю, почему на этот фильм толпами валят люди, способные понять максимум новую тупую российскую комедию. Фильм отличный, Ари Астер снова на высоте
24 июля 2019, 07:32 Ответить
polinaedomskaa 24 июля 2019, 19:50
ВНИМАНИЕ)!!!
Не ходите на этот фильм!!!
Все 2,5 часа, герои фильма что-то постоянно принимали, потом не соображали что они делают, что происходит вокруг.
Режисёр просто испортил все впечатления о Швеции)!
24 июля 2019, 19:50 Ответить
Татьяна Донскова (Дрёмина) 24 июля 2019, 22:14
Оценка
Согласна полностью с предыдущими комментариями. Фильм полное гавно. Похабщина, нудятина и бред. Кто пишет о том, что фильм надо понять и оценить, скорее всего принимают то же, что и главные герои в этом фильме 🤮
24 июля 2019, 22:14 Ответить
Дмитрий Куличенко 29 июля 2019, 22:04
Оценка
Самое убогое зрелище. Вовсе не ужас
29 июля 2019, 22:04 Ответить
Алексей Солорев 30 июля 2019, 00:16
Оценка
Фильм просто шедевр! Любителям тупого кино типо камеди и прочего не советую его смотреть
30 июля 2019, 00:16 Ответить
nopilot 30 июля 2019, 14:25
Возможность стать свидетелем древнего красивого обычая похищения невесты
Картина о самом длинном дне в году начинается в самую длинную ночь. Именно в этот темный декабрьский вечер сестра главной героини убила себя и родителей. Убила не спонтанно, в приступе психического заболевания, которым страдала, а вдумчиво и осознанно. Несмотря на то, что фильм заявлен как хоррор, сцена убийства сделана как в обычной драме. Она не пугает. По крайней мере, не делает это так, как в обычном фильме ужасов или триллере. Впрочем, то же самое касается и всего остального в картине.
Убийство семьи героини Дени (Флоренс Пью) разыгрывается на фоне ее проблем с парнем. Тот хочет ее бросить, но никак не решается. Сдерживает его не столько страх разорвать отношения, сколько приличия. Героиня вечно находилась в стрессе из-за беспокойства за сестру и родителей, что не позволяло парню сделать последний шаг. А уж расстаться с девушкой после гибели ее родных тем более невозможно.

Поэтому роман затянулся еще на полгода, когда Дени случайно узнала, что ее бойфренд-антрополог едет с одногруппниками в шведскую деревню. То ли на полевую практику собирать материал для диплома, то ли просто потусить со шведками. За этим следует скандал, примирение, во время которого она назойливо показывает как боится его потерять, и решение ехать в Швецию вместе.
Надо сказать, что в Швецию герои едут по приглашению шведа-однокурсника, который вырос в той самой деревне. В Швеции компания американцев, по настоянию принимающий стороны, первым делом заглатывает псилоцибиновых грибочков. Не оказывается в стороне и Дени. Употреблять наркоту вообще не самая лучшая идея, а уж делать это после глубокой психологической травмы так и вовсе прямой путь в дурку. Активное употребление различных веществ от снотворного до наркоты вызывает у героини галлюцинации и видения. Все это невольно наводит на мысль, что все закончится в стиле фильма Пэдди Бретнэка «Грибы». К счастью, опасение не оправдывается.

Гостеприимные сектанты, а жители шведской деревни оказываются именно сектантами, раздают наркотики не просто так (кто бы мог подумать). Да и вообще ухаживают за героями так, что сразу понятно, кто будет главным блюдом на этом пиршестве. Через пару дней после приезда героев в коммуну сектанты начинают, как говорится, угорать по хардкору. Уже думаешь, вот оно, началось, но все тут же прекращается. Потому, что это не хоррор. Это драма об отношениях и освобождении от них, завернутая в красивый и интересно выполненный сеттинг.
Красивый, кстати, буквально. Работа не только оператора, но и декораторов, художников, костюмеров, осветителей на высоте. Превосходное музыкальное и звуковое сопровождение. Чего нельзя сказать о работе людей делавших спецэффекты. Изрядная доля напряжения теряется из-за того, что видно, что части тел пластиковые. Можно было бы объяснить это тем, что режиссер не хочет травмировать ничью психику и намеренно показывает, что все не по-настоящему. Но кукольность видна даже когда ничего страшного не происходит. Просто где-то почему-то было удобней использовать манекен, чтобы нарисовать визуальные эффекты. Они, кстати, отрисованы отлично. Но небольшая халтура отдела спецэффектов смазывает общее впечатление.

Лента построена на контрастах не только смысловых, но и визуальных. Если ночь, то самая темная. Если день, то абсолютно все будет залито светом. Есть небольшой переходный период от темного этапа (американского) фильма к светлому (шведскому), но он настолько короток, что едва успеваешь заметить его сумрачность.
Уклад жизни в секте описан красиво и подробно. Примерно так могли бы выглядеть лучшие образцы визуальной антропологии, если бы ученые располагали теми же средствами, что и кинематографисты. Многое из быта сектантов скомпилировано из фольклора и обычаев настоящих народов. Но надо помнить, что это художественный фильм и точность показанного примерно такая же, как у «Нанука с севера».

Особенностью показываемой секты является то, что она живет эмоциями. Даже ее письменность построена на чувствах. Такой подход позволяет персонажам вместе с ритуальным выдохом лишиться остатков разума и броситься с головой в омут переживаний. Чем глубже герои погружаются в общество сектантов, тем больше они принуждаются к изменениям. Например, парень героини, которого раньше держали общественные рамки, начинает за них выходить. Это касается не только отношений с Дени, но и с его одногруппниками. Постепенно парень Дени все больше и больше саморазоблачается (в т.ч. буквально) и для Дени становится очевидной его сущность. По иронии автора все это происходит также под воздействием общества. Только теперь это общество не общепринятое, а сектантское, со своими правилами.
В то же время, утверждать, будто картина имеет некий политический подтекст о разнице между современным обществом и коммуной -, по меньшей мере, поверхностно. По сути, мир сектантов фильма и внешний мир отличаются лишь концентрацией связей (и небольшими странностями). Ведь в начале фильма героиня, еще не зная о гибели семьи, звонит подруге, чтобы поговорить об отношениях с парнем (и стоит отметить, что получает дельные советы. Прислушайся к ним Дени и дальше снимать было бы не о чем). Это показывает, что обычные люди тоже переживают друг за друга и разделяют эмоции. Что это не особенность киношных сектантов. Просто у нас другая плотность связей и интенсивность переживаний. Разница только в том, что одно общество относительно свободное будто газ, а другое спрессованное словно камень.
Фильм наполнен символами, которыми выступают окна, картинки, зеркала - все у чего есть рамки. Это одновременно и двери в другой, перевернутый мир, и границы за которые выходят герои. С зеркалами отдельная история - они отделяют героиню и ее парня. В первой части мизансцены выстроены так, что мы часто видим не его самого, а его отражение. Позже, уже в Швеции, мы увидим точно такие же отражения, но в них уже будут другие злодеи, которые неслучайно оказались в том же положении, что и бойфренд Дени.

Фильм сделан добротно. Где надо окунает зрителя в триллер; где надо вводит в медитативное состояние наблюдения за неторопливой, но не нудной, жизнью представителей чужой культуры. Однако он редко пугает. Как уже было сказано - это не хоррор, а фильм о расставании. И не только с парнем.
В целом все хорошо. Разве, что шумиха вокруг фильма обещала неожиданные сюжетные повороты. Но на деле ничего такого не оказалось. Более того, лента спойлерит саму себя через художественное оформление стен сектантских построек. Не знаю стоит ли смотреть любителям фильмов ужасов, но этнографам и фольклористам может понравиться. 4 из 5.
30 июля 2019, 14:25 Ответить
alena.krivih 30 июля 2019, 15:05
Оценка
Что вообще за бредятина , пришла целая толпа народу думала если люди идут то значит путное , но нет , мясо , совокупление , дурь , психи и типо начало истории как ужастик только так могу описать это непонятное , которое даже назвать фильмом страшно
Они бы просто включили порнушку и то интереснее было
А те умы которые понимают смысл обьясните мне ,пожалуйста я не понимаю !
Но ладно если бы это было на реальной истории основано
Ну типо традиции да ууу как захватывающее (нет) , но нет это же не так , так где искать этот смысл ?
30 июля 2019, 15:05 Ответить
89170457439 31 июля 2019, 22:01
Фильм конечно какашный, единственный смысл в том, что такое существует в реальности, удивляет то, как у людей сектантов происходит сбой мозга, не без помощи конечно же наркотических средств. А так конечно это очень страшно, не сам этот фильм, а что в реальности это может быть. Данный фильм посмотреть стоит.
31 июля 2019, 22:01 Ответить
porschin.kosty 9 августа 2019, 09:52
Оценка
Так по началу было весело, а потом мозг взрывался. Ну 3 5
9 августа 2019, 09:52 Ответить
Aleksandr Zaitcev 14 августа 2019, 15:31
Оценка
Шедевр. Глубокий по смыслу, артхаузный, визуально бесподобный хоррор!
14 августа 2019, 15:31 Ответить
Сергей Чонишвили 18 июля 2021, 11:26
в ответ на сообщение shaxbanova100282 от 20 июля 2019, 01:55
Оценка
Сколько людей столько и мнений. Вы наверное ожидали от фильма какого то ужаса и хоррора, но там смысл намного глубже. В общем кино не для дебилов, и чтобы его понять возможно нужно пересмотреть
18 июля 2021, 11:26 Ответить
Мария Романюк 15 июля 2022, 01:36
Оценка
Полный бред . Больше всего меня раздражает ситуация с РЫЖЕЙ ДЕВУШКОЙ . Для них всех известно , что этот парень не одинок ! Для чего делать свои шаманские привороты и вообще в чем проблема , выбрать другого парня , который приехал без девушки!!!!
15 июля 2022, 01:36 Ответить
User 11 марта 2023, 20:59
Оценка
Фильм без смылса, не советую
11 марта 2023, 20:59 Ответить
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