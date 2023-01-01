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Комната
Комната, 2015: актеры и роли
Room
Комната
2015 / Ирландия / Канада
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8.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Комната, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Леонард Абрахамсон
Lenny Abrahamson
В ролях
Бри Ларсон
Brie Larson
Джоан Аллен
Joan Allen
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Джейкоб Тремблэ
Jacob Tremblay
Меган Парк
Megan Park
Шон Бриджерс
Sean Bridgers
Аманда Бругел
Amanda Brugel
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