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Комната Комната
Киноафиша Фильмы Комната Комната, 2015: актеры и роли
Room Комната 2015 / Ирландия / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Комната, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонард Абрахамсон Леонард Абрахамсон Lenny Abrahamson
В ролях
Бри Ларсон Бри Ларсон Brie Larson Джоан Аллен Джоан Аллен Joan Allen Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Джейкоб Тремблэ Джейкоб Тремблэ Jacob Tremblay Меган Парк Меган Парк Megan Park Шон Бриджерс Шон Бриджерс Sean Bridgers Аманда Бругел Аманда Бругел Amanda Brugel
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