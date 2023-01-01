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Комната
Награды и номинации фильма Комната
Room
Комната
2015 / Ирландия / Канада
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8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Комната
Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2015
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Оскар 2016
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Прорыв года
Номинант
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