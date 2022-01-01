Дикий ребенок, 1970

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о выходе в прокат О фильме Летом 1797 года в лесу близ Айверона (Франция) был найден дикий ребенок, лет двенадцати. Доктор Жан Итар берется за воспитание мальчика, жившего вдали от цивилизации, как Маугли… Развернуть 7.5 Оцените 15 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1970 Премьера в мире 26 февраля 1970 Возраст 16+ Режиссер Франсуа Трюффо В ролях Жан-Пьер Карголь Франсуа Трюффо Франсуаз Сенье Жан Дасте Анн Миллер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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