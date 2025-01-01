Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Девушка из воды Девушка из воды, 2006: актеры и роли

Девушка из воды, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
В ролях
Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Даг Джонс Даг Джонс Doug Jones Джозеф Д. Райтман Joseph D. Reitman Брайан Стил Брайан Стил Brian Steele М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan Боб Бэлабан Боб Бэлабан Bob Balaban Сарита Чоудри Сарита Чоудри Sarita Choudhury Фредди Родригес Фредди Родригес Freddy Rodriguez
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«В нашей стране все тащат на себе женщины»: в новом сериале «Хай, систерс» этого не скрывают
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
Почему героиню «Ликвидации» звали именно Норой? «Это из Ибсена», — намекнула она
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше