Если верить заключительным титрам, истории, подобные Lady in the Water, М. Найт Шьямалан рассказывает на ночь своим дочерям, к тому же при условии, что по завершении рассказа те немедленно отойдут в объятия Морфея. Несмотря на то что в этот раз Шьямалан и вправду поведал миру детскую сказку, использующую кое-какие дальневосточные мифологические мотивы, юные слушательницы после подобных историй вполне могут отойти в объятия Харона, поскольку сделан данный сюжет в технике весьма жутковатого…
чего-чего, а иронии в фильме предостаточно. Лично мне фильм понравился. не триллер, конечно, но интересный и ,кстати, часто вызывал улыбки
может быть, дело в том, что я на него попала случайно, зашла не в тот зал в кинотеатре, и не ждала ничего такого вообще, тк не знала, что это Шьямалана. По срвнению с тем, на что я собиралась пойти, фильм произвел впечатление ✊
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