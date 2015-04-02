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Девушка из воды Девушка из воды
Киноафиша Фильмы Девушка из воды Отзывы о фильме «Девушка из воды»
Lady in the Water Девушка из воды 2006 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Девушка из воды»

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Если верить заключительным титрам, истории, подобные Lady in the Water, М. Найт Шьямалан рассказывает на ночь своим дочерям, к тому же при условии, что по завершении рассказа те немедленно отойдут в объятия Морфея. Несмотря на то что в этот раз Шьямалан и вправду поведал миру детскую сказку, использующую кое-какие дальневосточные мифологические мотивы, юные слушательницы после подобных историй вполне могут отойти в объятия Харона, поскольку сделан данный сюжет в технике весьма жутковатого…

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Kitty 2 апреля 2015, 12:51
Ой ребятки ну Вы че, какой там классный фильм может быть, там нет никакого скрытого смысла и нравоучений!!! Режиссер просто решил пост...ться, действия на самом деле происходили в больнице для душевнобольных, вы не заметили какие у них у всех были нездоровые взгляды? А как они например спонтанно нашли защитника, какого то парня не пределах., с одной накаченной рукой если кто заметил. Это просто режиссер решил поприкалываться над триллерами и создать нечто вроде пародии!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Shania 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 25/08/2006 - 11:10:00):Весь этот бред надоел до чертиков, а главное бесило то, что нет никакой иронии, всё снято на серьезной ноте.

чего-чего, а иронии в фильме предостаточно. Лично мне фильм понравился. не триллер, конечно, но интересный и ,кстати, часто вызывал улыбки

может быть, дело в том, что я на него попала случайно, зашла не в тот зал в кинотеатре, и не ждала ничего такого вообще, тк не знала, что это Шьямалана. По срвнению с тем, на что я собиралась пойти, фильм произвел впечатление ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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