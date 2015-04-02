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Если верить заключительным титрам, истории, подобные Lady in the Water, М. Найт Шьямалан рассказывает на ночь своим дочерям, к тому же при условии, что по завершении рассказа те немедленно отойдут в объятия Морфея. Несмотря на то что в этот раз Шьямалан и вправду поведал миру детскую сказку, использующую кое-какие дальневосточные мифологические мотивы, юные слушательницы после подобных историй вполне могут отойти в объятия Харона, поскольку сделан данный сюжет в технике весьма жутковатого…