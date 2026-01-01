Меню
Награды и номинации фильма Девушка из воды 2006

Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
