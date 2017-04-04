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Лиза Азуэлос
Лиза Азуэлос
Lisa Azuelos
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Лиза Азуэлос
Lisa Azuelos
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Дата рождения
6 ноября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Лизы Азуэлос
Родилась 6 ноября 1965 года. Нейи-сюр-Сен, Франция.
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Фильмография Лизы Азуэлос
Комната чудес
комедия, драма
2022, Франция
0.0
Моя малышка
драма, комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Любовь и страсть. Далида
мелодрама, биография
2017, Франция
6.0
Одна встреча
мелодрама, драма
2014, Франция
7.0
Лето. Одноклассники. Любовь
комедия
2012, США
7.0
LOL (ржунимагу)
комедия
2008, Франция
7.0
Как ты прекрасен!
комедия, мелодрама
2006, Люксембург / Франция / Бельгия
5.0
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С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
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4 апреля 2017 18:16
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