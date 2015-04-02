Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и таинственная гостья"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Блондинка в шоколаде
Отзывы о фильме «Блондинка в шоколаде»
Pledge This!
Блондинка в шоколаде
2006 / США
5.3
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 1.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Блондинка в шоколаде»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
123
2 апреля 2015, 12:51
😂 ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Kinomanka
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LoganV2 от 09/01/2007 - 02:16:20
Ага...и не удивительно!!! Две инфузории - туфельки развлекаются, еще и баблища за это получат. Жаль только людей, на которых они заработают. Что с миром делается, Матерь Божия! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Zarina
2 апреля 2015, 12:51
Это сверх ГОВНО!!!! Такого я еще не видела, еще сняли плакат нормального фильма и повесили это дерьмо.!!!!!!!!!! Фу не ходите. Перис показала нверно себя такой какая есть в жизни!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
feroom
2 апреля 2015, 12:51
я не думал что когда нибудь увижу филь хуже ночного дозора.
ну такое гАвно ну писец!
лучше бы я эти 200 рублей потерял чем потратил на фильм
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Linochka87
2 апреля 2015, 12:51
Офигенный фильм, всем советую посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
lero4ka
2 апреля 2015, 12:51
Согласна!✊
Полнейший бред!✊
✊ Как его вообще в прокат пустили!!!!??
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ice-girl
2 апреля 2015, 12:51
Мдя...фильм глупый,неинтересный)Ужс простА)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Nastiy
2 апреля 2015, 12:51
хуже фильма я еще не видела!!! в жизни ни о чем так не жалела!!! даже не думайте идти!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Alsy
2 апреля 2015, 12:51
Не знаю как вы, но я еще такой хрени не видела. Сначала я думала, что фильм снят для того, чтобы в нем снялась дочь богатого чувака - Перис Хилтон, а сейчас думаю, что фильм снят для того, чтобы его озвучила СобчаГы...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
marinka
2 апреля 2015, 12:51
классный фильм.... мне очень понравился
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вам и не снилось
1 комментарий
Нюрнберг
1 комментарий
Охота
1 комментарий
Безликий
1 комментарий
Денежная игла
1 комментарий
Один путь
1 комментарий
Отголоски преступления
1 комментарий
Море страха
1 комментарий
Гнев во спасение
1 комментарий
Стрела возмездия
1 комментарий
Французский мастер
1 комментарий
Незавершённое дело
1 комментарий
Омут
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Написать отзыв
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Ага...и не удивительно!!! Две инфузории - туфельки развлекаются, еще и баблища за это получат. Жаль только людей, на которых они заработают. Что с миром делается, Матерь Божия! ✊
ну такое гАвно ну писец!
лучше бы я эти 200 рублей потерял чем потратил на фильм
Полнейший бред!✊
✊ Как его вообще в прокат пустили!!!!??
Авторизация по e-mail