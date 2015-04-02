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Блондинка в шоколаде Блондинка в шоколаде
Киноафиша Фильмы Блондинка в шоколаде Отзывы о фильме «Блондинка в шоколаде»
Pledge This! Блондинка в шоколаде 2006 / США
5.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 1.6
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Отзывы о фильме «Блондинка в шоколаде»

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123 2 апреля 2015, 12:51
😂 ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kinomanka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LoganV2 от 09/01/2007 - 02:16:20


Ага...и не удивительно!!! Две инфузории - туфельки развлекаются, еще и баблища за это получат. Жаль только людей, на которых они заработают. Что с миром делается, Матерь Божия! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zarina 2 апреля 2015, 12:51
Это сверх ГОВНО!!!! Такого я еще не видела, еще сняли плакат нормального фильма и повесили это дерьмо.!!!!!!!!!! Фу не ходите. Перис показала нверно себя такой какая есть в жизни!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
feroom 2 апреля 2015, 12:51
я не думал что когда нибудь увижу филь хуже ночного дозора.

ну такое гАвно ну писец!

лучше бы я эти 200 рублей потерял чем потратил на фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Linochka87 2 апреля 2015, 12:51
Офигенный фильм, всем советую посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lero4ka 2 апреля 2015, 12:51
Согласна!✊

Полнейший бред!✊

✊ Как его вообще в прокат пустили!!!!??

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ice-girl 2 апреля 2015, 12:51
Мдя...фильм глупый,неинтересный)Ужс простА)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nastiy 2 апреля 2015, 12:51
хуже фильма я еще не видела!!! в жизни ни о чем так не жалела!!! даже не думайте идти!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alsy 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю как вы, но я еще такой хрени не видела. Сначала я думала, что фильм снят для того, чтобы в нем снялась дочь богатого чувака - Перис Хилтон, а сейчас думаю, что фильм снят для того, чтобы его озвучила СобчаГы...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
marinka 2 апреля 2015, 12:51
классный фильм.... мне очень понравился
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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