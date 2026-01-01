Оповещения от Киноафиши
Александр Лобанов
Александр Лобанов

Aleksandr Lobanov

Дата рождения
5 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Рудный, Казахстан
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник

Популярные фильмы

Невеста 7.4
Невеста (2023)
Положение вещей 7.3
Положение вещей (2025)
Чёрная кошка 5.9
Чёрная кошка (2016)

Фильмография Александр Лобанов

Жанр
Год
Положение вещей 7.3
Положение вещей
комедия 2025, Россия
Невеста 7.4
Невеста
мелодрама 2023, Россия
Дура
Дура
драма, мелодрама 2021, Россия
Катькино поле 4.9
Катькино поле
драма 2018, Россия
Девушка с глазами цвета неба
Девушка с глазами цвета неба
мелодрама 2017, Россия
Верность 5.3
Верность
мелодрама 2017, Россия
Чёрная кошка 5.9
Чёрная кошка
драма, криминал 2016, Россия
Последний рубеж
Последний рубеж
драма, военный 2016, Россия
Взгляд из вечности 3.4
Взгляд из вечности
драма, мелодрама 2015, Россия
Путевка в жизнь 4.7
Путевка в жизнь Putevka v zhizn'
приключения 2013, Россия
Сыщик Путилин 5.5
Сыщик Путилин
боевик, приключения 2009, Россия
