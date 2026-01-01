Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Александр Лобанов
Aleksandr Lobanov
Киноафиша
Персоны
Александр Лобанов
Александр Лобанов
Aleksandr Lobanov
Дата рождения
5 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Рудный, Казахстан
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник
Популярные фильмы
7.4
Невеста
(2023)
7.3
Положение вещей
(2025)
5.9
Чёрная кошка
(2016)
Фильмография Александр Лобанов
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2025
2023
2021
2018
2017
2016
2015
2013
2009
Все
11
Фильмы
1
Сериалы
10
Актер
10
Режиссер
1
7.3
Положение вещей
комедия
2025, Россия
7.4
Невеста
мелодрама
2023, Россия
Дура
драма, мелодрама
2021, Россия
4.9
Катькино поле
драма
2018, Россия
Девушка с глазами цвета неба
мелодрама
2017, Россия
5.3
Верность
мелодрама
2017, Россия
5.9
Чёрная кошка
драма, криминал
2016, Россия
Последний рубеж
драма, военный
2016, Россия
3.4
Взгляд из вечности
драма, мелодрама
2015, Россия
4.7
Путевка в жизнь
Putevka v zhizn'
приключения
2013, Россия
5.5
Сыщик Путилин
боевик, приключения
2009, Россия
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела»
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
