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TheatreHD: Макбет: Рори Киннир
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Macbeth: Rory Kinnear

TheatreHD: Макбет: Рори Киннир, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

Самая известная трагедия Шекспира в постановке Руфуса Норриса («Трёхгрошовая опера», «Лондон-роуд») объединит на сцене Национального театра Рори Киннира («Молодой Маркс», «Отелло») и Энн-Мэри Дафф («Нефть», «Суфражистки»). Кровавая гражданская война подходит к концу. Чета Макбетов стремится выжить любой ценой и достичь высокого положения. Услышав таинственное пророчество, Макбет, горячо поддерживаемый в этом начинании своей супругой, вступает в борьбу за корону, не осознавая, что на этом кровавом пути его поджидают только смерть, ужас и тьма.

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Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Руфус Норрис
В ролях
Рори Киннер
Рори Киннер
Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Макбет: Рори Киннир 1 постер
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