TheatreHD: Макбет: Рори Киннир, 2018

Самая известная трагедия Шекспира в постановке Руфуса Норриса («Трёхгрошовая опера», «Лондон-роуд») объединит на сцене Национального театра Рори Киннира («Молодой Маркс», «Отелло») и Энн-Мэри Дафф («Нефть», «Суфражистки»). Кровавая гражданская война подходит к концу. Чета Макбетов стремится выжить любой ценой и достичь высокого положения. Услышав таинственное пророчество, Макбет, горячо поддерживаемый в этом начинании своей супругой, вступает в борьбу за корону, не осознавая, что на этом кровавом пути его поджидают только смерть, ужас и тьма.