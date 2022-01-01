TheatreHD: Макбет: Рори Киннир, 2018

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о выходе в прокат О фильме Самая известная трагедия Шекспира в постановке Руфуса Норриса («Трёхгрошовая опера», «Лондон-роуд») объединит на сцене Национального театра Рори Киннира («Молодой Маркс», «Отелло») и Энн-Мэри Дафф («Нефть», «Суфражистки»). Кровавая гражданская война подходит к концу. Чета Макбетов стремится выжить любой ценой и достичь высокого положения. Услышав таинственное пророчество, Макбет, горячо поддерживаемый в этом начинании своей супругой, вступает в борьбу за корону, не осознавая, что на этом кровавом пути его поджидают только смерть, ужас и тьма. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 38 минут Год выпуска 2018 Возраст 16+ Режиссер Руфус Норрис В ролях Рори Киннер Энн-Мэри Дафф Все актеры и съемочная группа 1 постер

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