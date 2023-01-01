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Фальсификатор
Фальсификатор, 2014: актеры и роли
The Forger
Фальсификатор
2014 / США
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Фальсификатор, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Мартин
Philip Martin
В ролях
Эбигейл Спенсер
Abigail Spencer
Джон Траволта
John Travolta
Энсон Маунт
Anson Mount
Линдон Смит
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Тай Шеридан
Tye Sheridan
Трэвис Аарон
Travis Aaron Wade
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
Кен Чизман
Ken Cheeseman
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