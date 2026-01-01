Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Маркус Томас
Marcus Thomas
Киноафиша
Персоны
Маркус Томас
Маркус Томас
Marcus Thomas
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Брюссельский столичный регион, Бельгия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Ледяной драйв 2
6.7
Ноэль
(2004)
6.6
Ледяной драйв
(2021)
Фильмография Маркус Томас
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2021
2014
2007
2004
2003
1999
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
6.6
Ледяной драйв
The Ice Road
боевик
2021, США
Смотреть трейлер
5.8
Фальсификатор
The Forger
криминал, триллер, драма
2014, США
5.9
Убей меня
You Kill Me
триллер, комедия, драма
2007, США
6.7
Ноэль
Noel
драма
2004, США / Канада
6
Хуже не бывает
Scorched
криминал, комедия
2003, США
5.9
Утопим Мону!
Drowning Mona
детектив, криминал, комедия
1999, США
7
Ледяной драйв 2
Ice Road 2: Road to the Sky
боевик
, США
Новости о Маркус Томас
Лиам Нисон отправляется в Гималаи в трейлере боевика «Ледяной драйв 2»
Лиам Нисон и Лоуренс Фишберн займутся спасением шахтеров в новом экшн-триллере
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667