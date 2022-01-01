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5-ая волна
5-ая волна, 2016: актеры и роли
The 5th Wave
5-ая волна
2016 / США
Трейлер
5.3
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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5-ая волна, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дж. Блэйксон
J Blakeson
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Майка Монро
Maika Monroe
Мэгги Сифф
Maggie Siff
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Тони Револори
Tony Revolori
Ник Робинсон
Nick Robinson
Рон Ливингстон
Ron Livingston
Наджи Джетер
Nadji Jeter
Алиша Хенг
Марк Джон Джеффрис
Marc John Jefferies
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