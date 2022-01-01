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5-ая волна 5-ая волна
Киноафиша Фильмы 5-ая волна 5-ая волна, 2016: актеры и роли
The 5th Wave 5-ая волна 2016 / США
5.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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5-ая волна, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дж. Блэйксон Дж. Блэйксон J Blakeson
В ролях
Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Майка Монро Майка Монро Maika Monroe Мэгги Сифф Мэгги Сифф Maggie Siff Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Тони Револори Тони Револори Tony Revolori Ник Робинсон Ник Робинсон Nick Robinson Рон Ливингстон Рон Ливингстон Ron Livingston Наджи Джетер Nadji Jeter Алиша Хенг Марк Джон Джеффрис Марк Джон Джеффрис Marc John Jefferies
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