Наша рецензия

С той благословенной поры, когда сенатор Джозеф Реймонд Маккарти замутил (точнее, энергично пришпорил) всеобъемлющее «расследование антиамериканской деятельности», страх перед инородцами-чужаками, мыслящими захватить жизненное пространство США, уже не покидал кинематографа Соединенных Штатов. Бесконечные версии «Вторжения похитителей тел» сменяются не менее (не)отвязными «Красными рассветами». В последнем из этих «Рассветов» (2012 года), который российские прокатчики, в экстазе неукротимой…