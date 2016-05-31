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5-ая волна 5-ая волна
Киноафиша Фильмы 5-ая волна Отзывы о фильме «5-ая волна»
The 5th Wave 5-ая волна 2016 / США
5.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «5-ая волна»

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Наша рецензия

С той благословенной поры, когда сенатор Джозеф Реймонд Маккарти замутил (точнее, энергично пришпорил) всеобъемлющее «расследование антиамериканской деятельности», страх перед инородцами-чужаками, мыслящими захватить жизненное пространство США, уже не покидал кинематографа Соединенных Штатов. Бесконечные версии «Вторжения похитителей тел» сменяются не менее (не)отвязными «Красными рассветами». В последнем из этих «Рассветов» (2012 года), который российские прокатчики, в экстазе неукротимой…

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Андрей 31 мая 2016, 09:29
Оценка
долго хотел посмотреть этот фильм и хорошо, что не посмотрел его в кино! очень слабый!
наверно, только для любителей Хлои, кто является её фанатом
динамики в фильме нет, сюжет не интересный!
31 мая 2016, 09:29 Ответить
masanoveca77 29 июня 2019, 15:52
Иные среди нас
Пятая волна придёт...Я являюсь большим фанатом американской фантастики, катастроф и апокалипсиса, подыискивала себе фильм, именно такого формата, и наткнулась на фильм Пятая Волна. Сразу же скачала и посмотрела. И мне он очень понравился! Всё как я люблю. Наводнения, цунами, инфекции и вирусы, убивающие людей; и какие-то непонятные персонажи то ли люди, то ли зомби, одним словом иные.
Актёрский состав прекрасный! Молодые, полные энтузиазма, красивые актёры.
Фильм очень интересный.
​​​​​Кэсси Салливан ( Хлоя Морец) храбрая, иногда жестокая девчонка, которая не доверяет никому. Она очень любит своего младшего братика Сэмми, и она готова пойти на любой риск ради него. Бен Пэриш "Зомби" (Ник Робинсон) молодой парень, который единственный , в своей семье, выжил после смертельного вируса. И ещё множество других интересных, индивидуальных персонажей. "Иные"- бездушные существа в облике людей, иных не отличить от простых людей, они могут быть везде, даже среди твоих друзей. Они жестоки. Иные - существа не имеющие человеческих чувств.
Фильм не лишен любовной линии. Романтика, поцелуи, нежность, куда же без этого. Кино , на мой взгляд, очень интересное. Прикольный сюжет. Но отзывы в интернете плохие. Да, я знаю, что мало любителей такого жанра. Но если вам не нравятся такие фильмы, не смотрите! Фильм интересный.
Заинтесовавшись фильмом, решила прочитать ещё и книгу. Книга тоже очень интересная, более раскрытая, чем фильм. По этому рекомендую прочитать ещё и книгу, тем людям, которым как и мне понравился этот фильм.
Хотелось бы увидеть продолжение этой истории.

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29 июня 2019, 15:52 Ответить
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