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Мэгги Сифф
Мэгги Сифф
Maggie Siff
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Мэгги Сифф
Maggie Siff
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Дата рождения
21 июня 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бронкс, Нью-Йорк, США
Рост
168 см
Биография Мэгги Сифф
Родилась 21 июня 1974 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мэгги Сифф
Повышение влажности
драма
2017, США
5.0
5-ая волна
приключения, фантастика, триллер
2016, США
5.0
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4 октября 2021 16:55
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