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Селестина Селестина
Киноафиша Фильмы Селестина Селестина, 1996: актеры и роли
La Celestina Селестина 1996 / Испания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Селестина, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Херардо Вера
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Тереле Павес Тереле Павес Terele Pávez Хуан Диего Ботто Хуан Диего Ботто Juan Diego Botto Марибель Верду Марибель Верду Maribel Verdú Хорди Молья Хорди Молья Jordi Mollà Нанчо Ново Nancho Novo Наталия Сесенья Карлос Фуэнтес Carlos Fuentes
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