Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Селестина
Селестина, 1996: актеры и роли
La Celestina
Селестина
1996 / Испания
5.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Селестина, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Херардо Вера
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Тереле Павес
Terele Pávez
Хуан Диего Ботто
Juan Diego Botto
Марибель Верду
Maribel Verdú
Хорди Молья
Jordi Mollà
Нанчо Ново
Nancho Novo
Наталия Сесенья
Карлос Фуэнтес
Carlos Fuentes
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу