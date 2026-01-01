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Фильмография
Наталия Сесенья
Nathalie Seseña
Киноафиша
Персоны
Наталия Сесенья
Наталия Сесенья
Nathalie Seseña
Дата рождения
11 ноября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Альфа-самцы
(2022)
5.8
Лучшее лето моей жизни
(2018)
5.4
Смешно, но не очень
(1994)
Фильмография Наталия Сесенья
7.5
Альфа-самцы
комедия, мелодрама
2022, Испания
5.8
Лучшее лето моей жизни
El mejor verano de mi vida
комедия, семейный
2018, Испания
5.2
Селестина
La Celestina
драма
1996, Испания
5.4
Смешно, но не очень
Alegre ma non troppo
мюзикл, мелодрама, комедия
1994, Испания
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