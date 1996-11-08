Селестина — старая ведьма, обладающая волшебной силой магии и ворожбы, способна зажечь любовь в самом холодном сердце. Молодой рыцарь Калисто безумно влюблен в хорошенькую девушку. Пытаясь добиться ответного чувства, он прибегает к помощи черной магии Селестины.
Последствия ужасны для обоих. Ящик Пандоры человеческой души, страстей и желаний открыт черной ворожбой Селестины. За помощь черных сил, за мимолетное счастье влюбленные заплатят тройную цену…
СтранаИспания
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска1996
Премьера в мире8 ноября 1996
Дата выхода
8 ноября 1996
Испания
24 июля 1997
Сингапур
Бюджет250 000 000 ESP
ПроизводствоLolafilms, Sociedad General de Televisión (Sogetel), Canal+ España