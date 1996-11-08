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Киноафиша Фильмы Селестина

Селестина

La Celestina 18+
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О фильме

Селестина — старая ведьма, обладающая волшебной силой магии и ворожбы, способна зажечь любовь в самом холодном сердце. Молодой рыцарь Калисто безумно влюблен в хорошенькую девушку. Пытаясь добиться ответного чувства, он прибегает к помощи черной магии Селестины. Последствия ужасны для обоих. Ящик Пандоры человеческой души, страстей и желаний открыт черной ворожбой Селестины. За помощь черных сил, за мимолетное счастье влюбленные заплатят тройную цену…
Страна Испания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 8 ноября 1996
Дата выхода
8 ноября 1996 Испания
24 июля 1997 Сингапур
Бюджет 250 000 000 ESP
Производство Lolafilms, Sociedad General de Televisión (Sogetel), Canal+ España
Другие названия
La Celestina, Селестина, 情熱の処女(おとめ) スペインの宝石
Режиссер
Херардо Вера
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Тереле Павес
Тереле Павес
Хуан Диего Ботто
Хуан Диего Ботто
Марибель Верду
Марибель Верду
Хорди Молья
Хорди Молья
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
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