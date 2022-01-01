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Киноафиша Дистрибьютеры Beat Films

Прокатчик Beat Films

О прокатчике

В 2010 году в России состоялся первый международный фестиваль документального кино Beat Film Festival, который впоследствии стал ежегодным событием. Именно с него началось основание компании Beat Films, способствующей продвижению документальных фильмов на территории страны.

Компания Beat Films осуществляет не только прокатную деятельность. Она также является куратором всевозможных программ на городских событиях и тематических площадках, ведёт совместную деятельность с государственными и коммерческими культурными институциями, а также проводит региональную версию фестиваля Beat Film Festival и курирует программы других известных кинофестивалей.

Beat Films показали зрителям такие фильмы, как «Здорово и вечно», «Златан. Начало»  и «ЕЩЁ». Основателем компании является Алёна Бочарова.

Фильмы
Raving Riot: Рейв у парламента
Raving Riot: Рейв у парламента
документальный 2019, Грузия / Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
100 лет дизайна
100 лет дизайна
документальный 2018, Россия
0.0
Баския. Взрыв Реальности
Баския. Взрыв Реальности
документальный 2017, США
0.0
О, Интернет! Грезы цифрового мира
О, Интернет! Грезы цифрового мира
документальный 2016, США
0.0
Златан. Начало
Златан. Начало
спорт, документальный 2016, Италия / Нидерланды / Швеция
0.0
Бег — это свобода
Бег — это свобода
документальный 2016, Бельгия / Франция / Швейцария
0.0
Brainstorm: Между берегами
Brainstorm: Между берегами
мюзикл, документальный 2015, Латвия
0.0
Собачье сердце
Собачье сердце
документальный 2015, Франция / США
0.0
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