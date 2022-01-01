Прокатчик Beat Films

В 2010 году в России состоялся первый международный фестиваль документального кино Beat Film Festival, который впоследствии стал ежегодным событием. Именно с него началось основание компании Beat Films, способствующей продвижению документальных фильмов на территории страны.

Компания Beat Films осуществляет не только прокатную деятельность. Она также является куратором всевозможных программ на городских событиях и тематических площадках, ведёт совместную деятельность с государственными и коммерческими культурными институциями, а также проводит региональную версию фестиваля Beat Film Festival и курирует программы других известных кинофестивалей.

Beat Films показали зрителям такие фильмы, как «Здорово и вечно», «Златан. Начало» и «ЕЩЁ». Основателем компании является Алёна Бочарова.